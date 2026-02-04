監委濫用公務車免罰 李俊俋接賴清德特助 輿論炸鍋

前監委李俊俋接民進黨中央黨部政策會副執行長兼任主席室特助，引發討論。（資料照）

監察院多名監委私用公務車爭議延燒，據悉，監察院會已原則通過紀律委員會提交報告，並依監委自律規範決定，監委蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。民進黨主席賴清德今(4日)更在中執會宣布新人事，監院前祕書長李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助。輿論譁然，前白委林國春痛批綠營吃相難看寡廉鮮恥；網友炸鍋質疑「這不是貪污嗎？」

「如果這是真的，你能接受嗎？反正我是不能接受。」1日才剛卸下職務的前白委林國春發文痛批，這就是最赤裸的綠能你不能，監察院作為一個表面監察實則養老的民進黨肥貓單位，這種吃相也太難看了！這篇新聞內容還僅僅只是「知情人士」透露出來的消息，期待這是假的，期待這些濫用公務資源的人都能受到應有的懲處，而不是單純口頭或書面道歉了事。

林國春直言：坦白說，我們很難期待民進黨有廉恥！看李俊俋請辭後，不到半年便華麗復出，擔任民進黨政策會副執行長兼賴清德特助，可見這個黨心中完全沒有政治責任的概念。因此其他享有特權的監委若真的被「輕輕放下」好像也在預料之中。他嘆道，還是〈廉恥〉那句話「不廉則無所不取，不恥則無所不為」，顧炎武老先生的話猶言在耳，可綠色執政沒有廉恥，卻是你我皆知！

謝寒冰發文直酸：竟然要求柏臺（御史的別稱）大人道歉？這真是太殘酷了！所謂士可殺不可辱，你可以罰俸、停職甚至解職移送法辦，並追討貪污所得啊！這些處罰都不做，直接要求道歉？監察院懲處真是太大公無私了，天下墨吏還不瑟瑟發抖嗎？

網友表示「官官相護」、「監院人正事沒辦，倒是很能公物私用」、「無恥」、「有塔綠班當政，真的就是隨便搞免死金牌」、「果然民進黨的官像神一樣不可質疑，真垃圾」、「這不是貪污嗎？」、「是不是以後交通違規就請罰抄下次不敢50遍就ok？」、「果然綠色是原諒的顏色」。

