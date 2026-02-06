監委濫用公務車慘了？懲處曝光：難予苛責

▲監察委員蘇麗瓊被踢爆用公務車辦私事看牙醫。（圖／翻攝自張斯綱臉書）

[NOWnews今日新聞] 去年爆出監察委員私用公務車爭議，包含監委林郁容順路載子女、王榮璋去理髮店、蘇麗瓊牙痛就診。監察院紀律委員會調查報告出爐，分別對林為「以口頭或書面於院會時道歉」之處分、王為「促其注意」之處分，蘇麗瓊經院會審酌，尚合乎情理，難予苛責。監院表示，也促請本院秘書處從法規面與制度面檢討改進。

監察院指出，有關本院監察委員紀律委員會全體委員共同調查「公務車案｣，為求嚴謹，業經先期資料蒐整、調閱卷證、通知相關人員和單位提出說明，並辦理2次約詢相關人員、5次召開紀律委員會議審議後，完成調查報告初稿，於114年12月9日報請院會討論，復依據討論內容修正調查報告後，日前將該調查報告報請本院115年1月13日院會審議酌修文字後通過。

用公務車「接送子女」！林郁容為「以口頭或書面於院會時道歉」處分

監院指出，林郁容委員於114年5月26日下午搭乘用車，途中先至監察院附近接送其女，再至桃園機場接送其子後，返回臺北住處，已逾越一般合宜使用車輛範圍之認知，易使外界質疑監察委員形象，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第3款規定，為「以口頭或書面於院會時道歉」處分。

搭公務車「去理髮」！王榮璋為「促其注意」處分

王榮璋委員於114年5月9日下午搭乘用車，途中先前往位於紹興南街之某理髮店理髮後，搭乘同車返家，此舉易受質疑，囿於清議，仍宜避免，因此院會決議依自律規範第3條、第17條第1款規定，為「促其注意」處分。

牙痛坐公務車就診！監察院紀律委員會：合乎情理、難予苛責

蘇麗瓊委員因牙痛需治療，於114年5月14日下午搭乘用車前往和平東路3段某牙科診所就診後，乘坐原車返回監察院處理公務，當日18時許下班返家，核其使用車輛之緣由，係因本院醫務室暫停服務之替代措施，目的在於避免執行中之公務因急病而中斷，具社會相當性，其使用公務車於法無違，尚且合乎情理，難予苛責。

監察院指出，對於公務車管理，因考量監委為特任職政務人員及行使監察職權所需，於「監察院監察委員使用車輛規定」第3點明定其使用車輛之用途，除公務需求事項外，尚及於安全考量及符合社會相當性之活動（含上、下班）。

監察院表示，監察委員屬特任職政務人員，執行監察職務具特殊性與保密性，工作內容涵蓋人權保障案件及調查案件之諮詢、約詢、實地履勘、輪值受理民眾陳情、參與各項會議、進行中央及地方巡察、處理調查報告⋯⋯等，其差勤管理與機關正副首長並無二致，合先敘明。

監察院指出，本案在法制面、派車制度面，顯然有應改善之處，又對於行政院「車輛管理手冊｣適用範圍、「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」及「監察院監察委員使用車輛規定」之沿革與適用、公務車可供上下班及符合社會相當性活動使用，未能及時對外清楚說明，致各界產生監察委員公器私用，正人不能正己之質疑，傷害本院形象。

監察院強調，相關法規扞格及內部管理疏漏之處，院會也決議相關單位應妥速檢討改善，力求周延。

