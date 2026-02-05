監委私用公務車懲處「最重道歉」！柯文哲批廢了算了、黃國昌喊預算全刪

監察委員（監委）蘇麗瓊、王榮璋、林郁容先前遭控私用公務車，監察院4日已原則通過紀律委員會提交報告，並依據監委自律規範決定，蘇麗瓊無懲處、王榮璋為「促其注意」、林郁容則應於監察院會以口頭或書面道歉。對此，民眾黨創黨主席柯文哲4日在民眾黨記者會中直言，應該廢掉監察院；民眾黨現任主席黃國昌更嗆聲，明年監察院總預算，民眾黨團會讓它「刪到零元、一塊不留。」

柯文哲與黃國昌4日合體出席民眾黨春節小物開箱記者會，會後被媒體問及監委挪用公務車案，柯文哲先是表示「官官相護本就是意料中的事」，更提及當初起訴他的檢察官林俊言，檢察署現在也想虛晃一招帶過，批評這就是民進黨一貫的作風，「什麼壞事都做盡了，最後混一混就過去了。」

民眾黨主席黃國昌（右）、前黨主席柯文哲（左）出席「眾馬奔騰，萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會。（資料照，顏麟宇攝）

柯文哲進一步說，監察院就是一個官官相護的地方，他主張不如廢掉算了；加上時任監察院長陳菊甚至請假一年都沒有上班，是否代表這機關好像沒有，也不會怎麼樣？不如監察院的預算今年就不要編了，也不用再提名監委，趁勢廢掉監察院。

黃國昌則說，監察院這次的作為，再度印證台灣人民對監察院的印象，是「官官相護廢物院」。他回憶，去年監察院還追加預算，承諾只要給一點錢就會好好運作、一定會認真辦，但現在看來，若監察委員對自己都這麼低標準，「那要用什麼標準去整飭官箴？」因此，他已經與新任民眾黨團總召陳清龍討論，今年度立院開始審年度總預算時，民眾黨會把監察院提出的預算「刪到零元，一塊錢都不留。」

