監委私用公務車輕懲落幕 黃國昌嗆「官官相護廢物院」：預算刪到0元

監察委員去年遭揭露涉私用公務車爭議，監察院今（2/4）日公布，依紀律委員會報告決議，涉案的監委蘇麗瓊 無須懲處、王榮璋僅「促其注意」，林郁容則須於監察院會中以口頭或書面方式道歉。相關結果曝光後引發在野黨反彈，民眾黨主席黃國昌嗆，監察院再度自證「官官相護的廢物院」，等立院開始審查今年度總預算，民眾黨團立場就是會「刪到一元都不留」。

民眾黨下午舉行春節小物開箱記者會，民眾黨創黨主席柯文哲受訪時表示，官官相護的結果「本來就在預期之中」，就像先前起訴他的時任檢察官林俊言，相關案件如今新北地檢署將如何處理？是否又是「虛晃一招就過去」，這就是民進黨政府「什麼壞事都幹完，最後混一混就算了」的一貫作風。

柯文哲再度重申，他還是主張廢除監察院，「既然院長一年多都沒上班，這個機關好像沒有也不會怎麼樣」，比如他之前曾有助理請假出國玩，「我說請假1個多月，我們按照正常運作，到時候就會覺得好像『沒有你也可以』」。柯文哲認為，既然監察院運作功能早已形同虛設，不如順勢廢除，包含今年不再編列預算、也不必再提名監察委員。

民眾黨主席黃國昌則表示，監察院此次的處置結果，只是再度印證監察院「官官相護的廢物院」。他回顧，去年行政院辦理追加預算時，民眾黨立法院黨團曾給監察院機會，時任監察院代理副秘書長王增華在立法院預算協商中公開承諾，只要給予經費，就會好好運作，且全程都有轉播，如今延宕三個多月後，交出這樣的處理結果，令人「不知道該哭還是該笑」。

黃國昌質疑，若監察委員連自身紀律都以如此低標準處理，未來究竟要用什麼標準來整飭官箴、監督其他公務體系。他指出，在監察院公布決議後，民眾黨中央委員會當天已就此事進行討論，由於黨團總召陳清龍也是中央委員，會中交換意見後達成共識。

黃國昌強調，民眾黨團的立場很明確，等立法院正式開始審查今年度中央政府總預算時，就是「刪到0元，一塊錢都不留」。

