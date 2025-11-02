監委稱京華城樓地板面積屬一次性保障 柯文哲嗆雙標：判斷全然悖乎常理

民眾黨前黨主席柯文哲。資料照。廖瑞祥攝



台北地院審理京華城案，前行政院政務委員張景森上週出庭作證時表示，郝龍斌市府都委會以「一次性」刪除京華城120284允建樓地板面積，缺乏法律依據，但監委林盛豐、蘇麗瓊30日反駁，北市府以不合理之對價性，容許增加20%容積獎勵，有明顯違失。對此，民眾黨前黨主席柯文哲今（11/2）天在臉書發文，質疑如果保障樓地板面積是一次性，莫非捐地也該是一次性？他認為，監委判斷全然悖乎常理，一次性保障是建管概念，並非都計概念，監察院竟將兩者混淆，昏庸濫權至此，令人咋舌。

對於監委林盛豐、蘇麗瓊認為，「臺北市土地使用分區管制自治條例」是「臺北市都市計畫法施行自治條例」之上位法規，柯文哲認為，兩位監委完全混淆中華民國法位階體系，毫無法學與都計專業可言。

柯文哲認為，如果監察院認為京華城案件申請容獎欠缺法令依據，並據以糾正台北市政府、都委會及都發局，請監察院一併調查以下案件：台南市東區細部計畫案、台北市東方文華細部計畫案、台北市南港區鐵路地下化沿線土地細部計畫案、台南市中西區細部計畫案等，而且其中數案在林欽榮擔任台北市、高雄市副市長期間主持都委會通過，監察院卻未曾依職權展開調查甚至糾止，「監察院是否存在雙重標準，已不證自明。」

柯文哲提到，允建樓地板面積應否為一次性保障，經張景森到庭證述，現況容積應予以保障，豈有改建後容積愈蓋愈少之理？況且申請人於民國80年間，是配合台北市政府政策進行都市計畫變更，捐地30%給台北市政府作為公園用地，並捐款2.2億，提供都市公共建設等回饋方案，才使該區域由工業區轉為商三特區並取得基準積與樓地板保障，若謂保障樓地板面積係一次性，莫非捐地也該是一次性？監委判斷全然悖乎常理。

柯文哲表示，張景森證稱都計一般除非發生特殊狀況（如國土安全或附近樓地板面積超出負荷等），一般均會保障現況容積，都委會必須考量人民權益、地區發展與公平性，提出堅強理由才可能全面性降低原有容積（downzoning），而一次性保障更係建管概念，並非都計概念，監察院竟將兩者混淆，昏庸濫權至此，令人咋舌。

柯文哲直言，監察院為國家憲政機關，若縱容個別監委對專業與法律之濫行調查不當曲解，蓄意打壓行政權、惡意構陷公務人員，非但有愧機關執掌、紊亂憲政秩序，更製造公務員與地方都委會之寒蟬效應，此非國家之福，乃恐國家之殤。

