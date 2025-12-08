監委稱校事會議上路 「教師暴力懲戒仍輕縱」、但遭解聘卻增5倍
[Newtalk新聞] 在校園老師對學生暴力處理機制，113年度引入校事會議，要求審理須有3-5人外聘法律專家後，教師團體強烈反彈稱到濫訴，但國家人權委員會今(8)日提出調查報告認為，新制引進後，成案調查裡還是近7成僅為申誡、口頭告誡或未懲處，懲處清縱。不過，新頭殼檢驗數據發現，新制上路後，單一年度遭到停聘等最嚴重處分，的確已經提高5-6倍左右。
國家人權會今(8)日上午舉行「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告發布記者會。出席委員包括葉大華及田秋堇。
葉大華表示，校園裡師對生的暴力主要有三個樣態，包括體罰、霸凌、不當管教。雖然法律已經禁止體罰20年了，但從新聞報導還是常看到，甚而導致學生輕生。很多學生也反應，教育部的問卷調查有低估情形，尤其是很多老師把言語暴力、關係霸凌當成管教手法之一。
國家人權委員會於112年8月展開調查，發放4690多份問件，舉辦9場利害關係人的焦點座談，並聽取教師團體對於校事會議意見，認為新制讓教育現場處理機制造成混亂。
目前校園暴力處理機制可以分為三個階段，106-108學年調查小組成員教師會、家長會、行政人員代表，必要時得邀請學者專家或社會公正人士。109-112學年度調查小組成員包括教師代表、學務人員、輔導人員、家長代表及學者專家。113學年度後，適用解聘辦法校事會議處理。由學校外聘3-5人法律學者專家。
葉大華承認，新制本來要避免師師相護，但老師反應，把學校搞成好像是法院。但她認為，「實際上並沒有濫訴」，新制啟動都有一定程序，去年一共有2586件申訴，受理啟動是1941件，約78%，不受理約1/5左右。
另外，新舊制是否都有輕縱情形也是關心重點：
根據調查報告，在106 至 111 學年度調查經過調查後不成案共計 1,277件，而調查確定依據《教師法》或《教師成績考核辦法》成案總計為 1,444 件，再與懲處結果進行比對分析發現，即使調查結果認定為成案，行為人教師最終的懲處結果經考核會或教評會審議後，仍有 12.27%（101/823 件）的案件懲處結果為未懲處、口頭告誡，並未有實質懲處。其中，成案理由為教師法第 14 條第 1 項第 10款「體罰或霸凌學生造成其身心嚴重侵害」的案件中，有超過一半 （53.45%，31/58 件） 的案件最後僅有申誡以下的懲處。總體而言，成案的案件中 69%（568/823 件）懲處結果皆為申誡、口頭告誡或未懲處。
109 至 111 學年度超過六成體罰或霸凌案件行為人教師懲處結果皆為申誡以下。
113 年解聘辦法重修後，調查懲處結果輕縱的比例與 109-111 學年度比例相當，皆佔七成， 顯示考核會或教評會確實有未依據成案時所引用的法條，做出相對應的懲處研究結果顯示 ，109-111 學年度啟動調查且成案的 1,125 筆案件中，涉及體罰霸凌的案件有 12.7%（80/630 件）的案件無具體懲處，僅以不予懲處或口頭告誡處理，另有57.5% （362/630 件）案件懲處結果為申誡，即超過 6 成的體罰或霸凌案件，行為人懲處結果皆為申誡以下。
而 113 學年度 1,941 件啟動校事會議進入調查程序的案件中，扣除488 案仍在調查的案件 ，共計 1,453 案已結案。 1,453 案中， 31.8%(463/1453件）案經調查後不成立；懲處結果，成案的案件中有超過 2 成 （202/873 件）為不予懲處或口頭告誡等無明確懲處，另有近 5 成（417/873 件）案件懲處結果為申誡。
為確認進入考核會之案件是否皆為「情節輕微案件」，該會將 109 年修法後至 111 學年度「有啟動調查且調查結果為成案」的案件中，再與暴力態樣交叉分析發現，體罰（親自對學生身體施加強制力 、責令學生自己或第三者對學生身體施加強制力體罰）的案件有超過 50%的懲處結果為申誡 ； 以維持特定姿勢或重複特定動作體罰學生的案件，更有 60%及 75%以申誡懲處、約 18%為未懲處或口頭告誡。言語暴力、關係霸凌等霸凌案件，則皆有近 20%未懲處或僅以口頭告誡，申誡則平均占 48%。 表示即使體罰的態樣已明確列入教師輔導管教辦法注意事項，且教師法及教師成績考核辦法都已有相關體罰、霸凌及不當管教的懲處條文，多數案件仍以申誡以下作為懲處。
報告指出，由數據分析資料可知，113 年 4 月解聘辦法重新修訂後，師對生暴力案件調查結果成案，進入考核會或教評會卻輕縱 （申誡、口頭告誡或未懲處）的比例與 109-111 學年的比例相當，皆佔 7 成；顯示學校考核會或教評會確實有確實有未依據成案時所引用的法條， 做出相對應的懲處與究責。
不過新頭殼進一步查核，如果以被懲處最嚴重的解聘、不續聘或停聘樣態來看，106-111學年度共56人，等於每學年度有9.33人接受此最高處分。而113學年度則有53人（含解聘1-4年15人），在新制下單一學年度獲得最嚴重處罰的人數的確提高甚多。
葉大華也說，調查裡，不成案原因65%認為情節輕微，35%認為證據不夠。不過，兒童是脆弱證人，要如何舉證必須謹慎。最近，教師團體認為，校長會針對不喜歡的老師來做考核，甚至調查人員都是校長圈選的。這些都是以都是以教師工作權設想。但她認為制度設計應該與時俱進，應從兒童最佳利益來思考，是否應該要有利益迴避原則。
至於懲處，葉大華也說，裡面的輔導機制還有包括請同事看兩本性平報告書，或上線看性平課程。她認為，中央地方主管機關應該建立獨立調查機制，否則在同儕壓力下，很難對自己同事行為人下重手或究責。是否可以在北中南東成立專責機構，處理師對生暴力，對於教師涉及重大解聘、不續聘等，培養具法治調查人員的訓練。
葉大華也說，在焦點訪談裡，新制上路他們最肯定的就吃案越來越少。但是否有濫訴，教育部應該給予清楚的指引。她強調，他們並非與教師團體站在對立面。
更多Newtalk新聞報導
黃暐瀚四問中國軍演邏輯 斥對岸從未給中華民國生存空間
綠學者贊同政院對財劃法不副署？黃國昌轟：這哪門子北韓法學？
其他人也在看
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 24
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 63
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 925
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 215
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前 ・ 19
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 19 小時前 ・ 403
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 3
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 7
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 47
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 39
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 108
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 17 小時前 ・ 174
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 196
已當面向女童家長致歉！賴瑞隆盼外界「停止過度指控」：更清楚該努力的方向
表態角逐高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，近日因8歲兒子涉入校園衝突事件而引發社會關注。繼多次公開道歉後，賴瑞隆今（7）日透露，已與女童的母親完成會面，向對方當面致上深刻歉意，並感謝女童家長願意透過對談釐清彼此的想法、促進溝通。賴瑞隆表示，身為家長，有責任深入了解並面對孩子的狀況；身為政治工作者，也應展現更成熟、願意處理問題的態度。賴瑞隆直言，今日會面讓他更清......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 271
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23