監委蘇麗瓊狂怨柯文哲一整頁 供詞提波多野結衣、晨會罵貪官

前台北市長柯文哲涉入的京華城容積率弊案今起至本月24日共計10天開庭審理，今、明兩天提示本案200宗卷證共4千多項證據，11名被告均被要求到庭。(記者廖振輝攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲涉入的京華城容積率弊案今起至本月24日共計10天開庭審理，今、明兩天提示本案200宗卷證共4千多項證據，11名被告均被要求到庭。辯方質疑監委蘇麗瓊在調查期間因與柯文哲有嫌隙，對案情「先入為主」，導致糾正報告偏頗、調查基礎薄弱，甚至證詞提及波多野結衣悠遊卡事件、開晨會時罵部屬貪官汙吏；檢方則強調，調查程序客觀，蘇的陳述基於親身經歷。

律師蕭奕弘指出，蘇麗瓊與柯文哲素來有嫌隙，而她擔任監委時調查京華城案已經先入為主，提出的糾正報告全寫滿對柯文哲的不滿，內容反倒欠缺都市計畫專業、調查基礎薄弱，立場明顯偏頗，堪稱球員兼裁判。

蕭奕弘續指，京華城案偵查期間，蘇麗瓊在檢察官前對柯文哲的諸多抱怨「記滿一整頁」，但這些內容與本案是否涉收賄、圖利全無關聯，包括波多野結衣悠遊卡事件、開晨會時罵部屬貪官汙吏。他說，蘇麗瓊不滿柯文哲要求她擔任世大運執行長，覺得「被甩鍋」、必須獨自承擔責任；兩人也曾因閉幕式安排意見相左，柯文哲不想邀請時任副總統陳建仁出席，但蘇麗瓊仍照原規劃邀請陳到場。

蕭奕弘並稱，蘇麗瓊認為柯文哲對大小事一律列管，造成行政效率低落，甚至敵視文官體制，曾在晨會當眾痛罵官員。他批評，蘇麗瓊的糾正案報告及偵訊證詞夾帶過往職場情緒，已失去公正性。

威京集團主席沈慶京表示，蘇麗瓊明知林洲民無權沒收120284樓地板面積，卻未在監察院調查報告中揭露，反倒利用林欽榮與柯文哲的嫌隙，使糾正案成形、後又遭檢察官「濫用」，令他深感遺憾。

檢方則回應，蘇麗瓊與柯文哲共事3年，其陳述係基於親身經驗，確實觀察到柯對財團態度有所轉變；且她離開市府後，對柯的評價仍屬秉公，並無個人恩怨，監察院糾正案不可能由蘇麗瓊一人決定，而是基於客觀、公正的調查程序所做出的結論。

