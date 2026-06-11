監委被提名人2人與民眾黨有淵源 黃國昌：立場清楚絕不同意

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

副總統蕭美琴今（11）日宣布將提名監察院長陳永興、副院長王榮璋，以及其餘27名監委名單送交立院進行同意權審查，其中2人與民眾黨有所淵源，包含曾在柯文哲市府擔任副市長的台北市前副市長陳景峻，以及與黃國昌、柯文哲相識的陳永興。民眾黨主席黃國昌今表示，不僅拒絕推薦任何監委，對民進黨所提名的監委，也絕對不會同意。

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌晚間在臉書表態重申「廢除監察院」立場，表示民進黨在吃到甜頭後，早已背棄的理念，台灣民眾黨始終堅持到底。因此，民眾黨不僅拒絕推薦任何監委，對民進黨所提名的監委，也絕對不會同意。

廣告 廣告

黃國昌說，對於已經淪為酬庸院與打手院的廢物機關，台灣民眾黨的立場很清楚：刪除所有預算，不再浪費納稅人的血汗錢！



更多FTNN新聞網報導

總統府邀約推薦監委民眾黨拒絕！黃國昌：廢物院酬庸院早該廢

毒駕釀重大傷亡！黃國昌轟賴政府消極怠惰 民眾黨提修法重罰

立院修法「串供免羈押、搜索可直播」 法務部列6大危機撂重話：淪為犯罪者保護傘

