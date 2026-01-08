監委要查F-16失事 漁民憂黑潮「大流水」 飛官恐漂離搜救區

空軍上尉飛官辛柏毅本月六日駕戰機夜航訓練時墜海，由於連日來海象惡劣，陸海空搜救邁入第三天仍未發現，各單位持續搜救中，而監察院未調查也被質疑不聞不問、冷處理。據了解，監委七日正式申請自動調查，目前共二名監委一同調查此案，調查相關單位是否涉有疏失。

為了救援辛柏毅，國防部、內政部、海巡署等單聯手在陸海空搜救，空中部分光昨天就派出空軍十八架次、空勤總隊二架次；海軍、海巡署等艦艇在海面和岸際來回搜尋。海巡署表示，昨天共派遣三艦十二艇次、岸際六十八車一五四人，但現場出現六到七級風，陣風達到九級，浪高達三公尺，海象不佳；海巡甚至派人到南方的台東長濱鄉海邊搜尋。

國立東華大學體育中心教授朱文正具潛水救生及救難救災經驗，他說，依相關畫面研判，辛柏毅落海位置可能位在距岸約五十浬的黑潮區域，事發當天東北季風強勁、浪況惡劣，不排除人員隨大浪被拍打進靠近陸地的沿岸流或岸際附近；在浪高情況下海面搜救存在視線死角，建議可增派岸際人力固定觀察是否有漂流物，也請民眾在確保安全前提下協助留意。

石梯漁港資深漁民林國正有五十三年捕魚經驗，對黑潮特性十分熟悉。他說，目前黑潮正值「大流水」時期，流速特別急，有時每小時可達二點五至三浬，任何漂浮物都不可能停留在原搜索海域，「按照捕魚的經驗來看，飛官位置應該超過南方澳，甚至更北邊」。

而各界也關切F-16戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）的進度，國防部長顧立雄昨日表示，預估二○二七年可以全數安裝完成。而我國向美採購的六十六架F-16C/D block70已將防撞地系統列為標配，其中十架組裝完成待飛測，另五十六架也都在生產線上組裝中。

