監委視察教育部與明德高中 關切教育政策與體育班設計

監察院教育及文化委員會巡察新北市明德高中防護室。(監察院提供)

監察院教育及文化委員會巡察教育部(監察院提供)

監察院教育及文化委員會29日巡察教育部及新北市明德高中體育班，上午在明德高中校長陳棟遠陪同下，實地瞭解該校體育班課程設計、訓練場地、住宿環境及校園安全，監察委員並對體育班學生基本學力、職涯規劃、宿舍管理及校園環境整體規劃等問題，表達關切。

29日下午則巡察教育部，由部長鄭英耀率次長、主任秘書、所屬機關(構)首長及各單位主管出席，由主任秘書林柏樵報告教育部推動AI人才培育相關計畫執行成效、技職教育縮短學用落差措施、3+2新五專模式專班推動情形、學習歷程查核機制與精進措施、私校轉型與退場機制、校園安全精進作為與成效、中等教育師資培育規劃、青少年學生網路成癮輔導機制、兒少學生遭詐騙防制措施、30+無界大學試辦計畫、體育班學生校園安全管理及基本學力提升情形、原住民族實驗學校發展及其瓶頸等。另由國教署署長彭富源簡報「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法方向」及「學校體育班及運動代表隊學生學習安全保障」，以及由學務司副司長許嘉倩簡報「人權暨轉型正義教育推動、校園政治案件暨受害人平反情形」。

廣告 廣告

監察院教委會召集人葉大華委員致詞時表示，從近年來的調查案件及民眾陳情中觀察到，校園安全、學生權益保障及不適任教職人員的處理機制，始終是重中之重，也是社會高度關切的議題。期望透過巡察，持續提醒並協助教育部，以保障校園安全與落實學生基本人權，作為教育政策的核心價值。並期許教育部能夠針對高風險校園場域加以預防與早期介入，建立更具體、可查核的監測與評估機制；落實對地方政府教育局處的實質督導，強化中央與地方之間的協作與支持機制；針對各級學校考核會、教評會與校事會議承辦人員，提升其對兒童權利公約的認知，與師對生暴力定義及判斷能力，建立一個安全、不受報復的學生申訴與支持管道，讓教育現場能夠確實接住學生的需求。

另外，監委也針對中國宣告在30日進行包圍臺灣的軍事演習，主動關切國防教育問題，包括面臨重大國安危機時，教育體系是否具備持續運作與穩定社會的能力、兩岸教育交流與統戰風險、國防教育推動進度與成效、建議重新整合「人權、轉型正義、民主鞏固」等議題，納入國防教育。