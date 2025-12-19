監委關注反情報資源 國防部：保防人力已達8成

（中央社記者賴于榛台北19日電）監察院今天年度巡查行政院，監委林文程關注國軍反情報機制與保防資源配置。國防部則表示，截至12月，國軍保防人力已達8成，明年也規劃增加保防作業費預算，且會核編近2500萬元保防人員勤務加給，藉以強化反情報線索發掘及調查。

監察院副院長李鴻鈞今天率領7常設委員會及監察委員巡察行政院，行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君以及部會代表皆出席巡察會議。

監察院在會後發布新聞稿指出，林文程在會議中關注國軍反情報機制與保防資源配置，擔憂國軍反情報法制不完備，保防人力、預算不足及運作缺失，安全調查作業失靈，公務保密紀律鬆散，軍人武德欠缺等，建議行政院監督國防部會同相關機關持續精進各項反情報工作。

廣告 廣告

監察院轉述，國防部長顧立雄會中指出，面對中共近年滲透手段，國防部也全面強化反情報機制，包含在國軍保防資源配置方面，截至114年12月，國軍保防人力已達8成，國防部也規劃於115年增加約1340萬元保防作業費預算，並核編近2500萬元保防人員勤務加給，藉以強化反情報線索發掘及調查。

顧立雄還說，有關防制中共滲透及強化國軍武德與保防教育部分，國防部今年2月已訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，以利人事部門辦理預劃派職及赴陸管制審認基準，並深化軍人愛國意識與保防警覺。

談到跨機關間合作機制，顧立雄則表示，國防部將持續篩濾危安顧慮問題對象，並將相關情訊通報國家安全局，以共同維護國家整體安全，也正積極研修相關法律，以加強國軍保防機制。（編輯：翟思嘉）1141219