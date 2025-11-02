監委駁斥「京華城就是一次性保障」 柯文哲嗆監院：昏庸濫權

台北地院審理京華城案，前台北市都發局長張景森日前出庭作證，他主張樓地板面積非「一次性保障」，但遭監委林盛豐和蘇麗瓊反駁。對此，民眾黨前主席柯文哲、前台北市長柯文哲今（2）日回應，若謂保障樓地板面積是一次性，莫非捐地也該是一次性？監委判斷全然悖乎常理，並痛批「監察院昏庸濫權至此，令人咋舌」。

民眾黨前主席柯文哲、前台北市長柯文哲。（資料照／中天新聞）

柯文哲今日傍晚在臉書發文提到，京華城案細部計畫核給獎勵容積20%是依據《都市計畫法》、《台北市都市計畫法施行自治條例》第25條授權，經台北市府都委會依法審議後，以「個案」核給的容積獎勵，並經台北市府督審會審議通過後，據以核發建照與京華城公司。

柯文哲表示，而《台北市土地使用分區管制自治條例》是依據《台北市都市計畫法施行自治條例》第26條的授權訂立之「通案」規定，與前開個案進行之都市計畫審議程序，二者併行不悖，均得作為核給獎勵容積的依據，此有監察院101年度「現行容積移轉、買賣及總量管制規定」專案調查研究報告可稽。

柯文哲質疑，莫非監察院不知有上開專案調查報告？又前開個案容積獎勵，與通案容積獎勵所踐行之程序有所不同，前者需經都委會及都審會審議通過；後者只需都審會審議通過即可。前者顯然較為嚴謹，且都委會為獨立機關，都審會係都發局轄下機關，位階有所不同，無法相提併論，監察院豈能不知？

柯文哲說，監察院認為《台北市土地使用分區管制自治條例》是《台北市都市計畫法施行自治條例》的「上位」法規，柯文哲表示，這是完全混淆法位階體系，更毫無法學及都計專業，監委如此素質令人驚訝，若監察院認為是爭案件申請容獎欠缺法令依據，並據以糾正台北市政府、都委會及都發局，亦請監察院一併調查以下案件，包括台南市東區細部計畫案、台北市東方文華細部計畫案、台北市南港區鐵路地下化沿線土地細部計畫案、台南市中西區細部計畫案、高雄市澄清湖特定區計畫、高雄市都市計畫細部計畫、高雄多功能經貿園區特定區細部計畫案等7案。其中數案在林欽榮擔任台北市、高雄市副市長期間主持都委會通過，監察院卻未曾依職權展開調查甚至糾止，監察院是否存在雙重標準，已不證自明。

前台北市都發局長張景森。（資料照／中天新聞）

柯文哲指出，允建樓地板面積應否為一次性保障，業經證人張景森到庭證述：現況容積應與以保障，豈有改建後容積愈蓋愈少之理？況且申請人於民國80年間，係配合台北市政府政策進行都市計畫變更，捐地30%給台北市政府作為公園用地，並捐款2.2億，提供都市公共建設等回饋方案，才使該區域由工業區轉為商三特區並取得基準積與樓地板保障，若謂保障樓地板面積係一次性，莫非捐地也該是一次性？監委判斷全然悖乎常理。

柯文哲續指，張景森先生並證稱都計一般除非發生特殊狀況（如國土安全或附近樓地板面積超出負荷等），一般均會保障現況容積，都委會必須考量人民權益、地區發展與公平性，提出堅強理由才可能全面性降低原有容積（downzonig），而一次性保障更係建管概念，並非都計概念，監察院竟將兩者混淆，昏庸濫權至此，令人咋舌。

監委林盛豐。（攝自監院官網）

柯文哲開嗆，證人張景森具有相當之都市計畫之專業，較林盛豐、蘇麗瓊2位監察委員高出不知凡幾，監察院說理不成，竟開始配合北檢公訴檢察官說法，以申請人曾告上行政法院卻不放棄上訴為由，軟弱無力的辯護「是申請人放棄向法院爭取權益」，完全罔顧監察機關除監督公務體系依法行政外，亦同時存有保障人民應有權益之義務；監察委員以偏狹採證預設立場，撰寫出一本罄竹難書的「羅織經」。

最後柯文哲直言，監察院為國家憲政機關，若縱容個別監委對專業與法律之濫行調查不當曲解，蓄意打壓行政權、惡意構陷公務人員，非但有愧機關執掌、紊亂憲政秩序，更製造公務員與地方都委會之寒蟬效應，此非國家之福，乃恐國家之殤。

