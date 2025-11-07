監委：三座核電廠耐震能力堪憂 台電與核安會應檢討
監委田秋堇等人今天（7日）表示，台電在104年曾比照美國「SSHAC Level 3」程序，對三座核電廠進行「機率式地震危害分析」，發現所有核電廠最大地動加速度，均遠高於建廠時的安全停機地震值，在地震風險無法預測的情況下，且各廠運轉超過40年之際，三座核電廠耐震能力堪憂，恐有安全疑慮，台電與核安會應檢討改進。
田秋堇、趙永清、蔡崇義今天透過新聞稿指出，經調查，美國核能管制委員會曾在日本福島核災事故後，要求全美核電廠，須依循美國地震危害分析資深專家委員會所訂定第三層級程序（SSHAC Level 3），重新評估廠址的地震危害；台電在104年也因應政府要求，依循「SSHAC Level 3」程序，委託國震中心辦理「核能設施地震危害重新評估案」。
監委說，台電當時針對已除役的核一廠，以及仍運轉的核二廠、核三廠，耗資近新台幣5億元、歷時超過四年，評估結果為各核電廠反應器廠房基礎輸入地震反應譜（FIRS）分別為核一廠0.698g、核二廠1.272g、核三廠1.384g，遠高於三座核電廠安全停機地震值（SSE）0.3g、0.4g、0.4g。
監委表示，三個核電廠經「SSHAC Level 3」評估結果，都是安全停機地震值大幅提高約兩倍至三倍，在地震風險無法預測的情況下，且各廠運轉超過40年之際，台電公司除針對攸關緊急停機設備組件的先期耐震補強作業外，尚乏對於各核電廠結構體耐震及系統老化影響等評估，顯有安全疑慮，核有未當。
監委說，核電廠運轉期限依法可延長至60年，但目前各核電廠運轉執照均已屆期，皆進入除役期間，已無延役可能性，倘若有重啟需要，應根據「SSHAC Level 3」程序所完成的評估報告，進行核電廠整廠結構體耐震、系統及設備組件老化評估，並對外進行風險溝通，以免引發爭議，並依法向主管機關核安會申請獲換發執照後，始得繼續運轉。
因應核管法修法，核電廠運轉期限依法可延長至60年，台電日前將核電廠現況評估報告送交經濟部。
台電董事長曾文生5日指出，核二廠與核三廠評估具備重啟的機會與條件，另由於自我安檢工作牽涉原廠設計，將持續積極與原廠洽詢。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
核電廠耐震能力堪憂 監院請台電、核安會檢討改進
田秋堇、趙永清、蔡崇義監委於去（113）年啟動調查發現，日本福島核災事故後，NRC（美國核能管制委員會）要求全美核電廠須依循SSHAC Level 3（「美國地震危害分析資深專家委員會」所訂定第3層級）程序，重新評估廠址的地震危害。104年4月，台電公司因應我國原行政院原子能委...CTWANT ・ 45 分鐘前
2026年拚戰成長 法人點名「買進個股」曝光
[Newtalk新聞] 2025年第三季的業績中，世芯-KY的AI加速器產品進入生命周期尾聲，對其2025年營收造成顯著衰退，預計將下滑36.3%。然而，隨著高毛利業務比重上升，以及3nm AI ASIC和車用市場的成長，預期2026年營收將大幅回升，年增156.5%。 義隆電則在第3季交出亮眼成績，受業外收益影響，毛利與EPS超預期，但隨著消費電子市場進入淡季，第四季營收預期將有所減少。 譜瑞-KY面對需求下滑，雖然短期營收表現不佳，但預計11月起營收回升，並持續維持其在T-con和USB4等領域的競爭優勢。 臻鼎-KY雖然在10月面臨營收略為下滑，但其在泰國新產能的投入，以及AI應用的擴展，將有助於未來營收的穩定增長。儒鴻則在原物料成本降低及匯率回穩的幫助下，毛利率改善，第四季營收有望回升，然而，股價已接近合理估值，維持中立評等。 以下是國泰證期今天(7日)早盤後整理解析市場聚焦重要個股表現與動向： 1、世芯-KY 客戶AI加速器產品進入生命周期尾聲，影響大於預期，預估2025年營收衰退36.3%，但在高毛利業務比重增加下，推估獲利下修約14%。3nm AI ASIC 2026年將新頭殼 ・ 25 分鐘前
NCC人事案繼續卡關！ 藍白表態：封殺4位被提名人
即時中心／顏一軒報導NCC人事案已卡關逾1年，4名委員自去（2024）年8月1日卸任後，缺額尚未補滿。不過，民眾黨團今（7）日稍早已在記者會中表態，會封殺蔣榮先、程明修、黃葳威與羅慧雯共4位被提名人；至於國民黨團書記長羅智強也說，將對4人投下「不同意票」。民視 ・ 16 分鐘前
核電廠評估12月初審完 曾文生：核二、核三有機會重啟
台電已向經濟部提國內核電廠的現況評估報告，部長龔明鑫今天(5日)說12月初會審完。台電董事長曾文生說明，已提交的現狀評估報告是三座核電廠一起做，目前看核二廠跟核三廠有重啟的機會跟條件。至於自我安檢時程，後者目前做大修並開始部分安檢，前者要等室外乾貯場蓋好，時間要稍後。中時財經即時 ・ 1 天前
黃仁勳下午將抵台 首站訪台積電台南3奈米廠、明天參加運動會
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午將抵台，這也是他今年第四度造訪台灣。他首站將直飛台南，預計下午約2時32分抵達，隨後將前往重要供應商台積電台南3奈米廠視察產線，並準備明天參加台積電運動會並致詞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 分鐘前
傅崐萁當「萬年總召」？ 立院國民黨團刪總召兩年一任內規
立法院國民黨團總召傅崐萁將在本會期、明年1月屆滿，根據國民黨立院黨團內規，總召「連選得連任一次」，任期最長兩年，若想修改規定，必須在黨團大會提案討論。國民黨團書記長羅智強今日表示，上午有38位國民黨立委共同提案，比照民進黨、民眾黨，解除總召只能兩年一任的黨團內規，已經修正通過。自由時報 ・ 35 分鐘前
日本「境外移地教學」 玄奘餐旅學子國際職場展現專業實力
玄奘大學餐旅管理學系持續推動課程國際化與產業接軌，10月31日至11月3日帶領學生前往日本大阪，展開為期四天的「境外移地教學」。此行不僅與日本知名五星級飯店大阪W酒店進行企業參訪與專業交流，更見證了餐旅系學生於該酒店海外實習的傑出表現，展現玄奘餐旅學子在國際職場的專業實力。大阪W酒店為萬豪國際集團（Marriott International）旗下 W 品牌在日本的重要據點，以時尚設計、創新服務及高品質體驗著稱。玄奘大學餐旅管理學系於今年八月正式與該酒店簽署實習合作協議，開啟學生赴日實習的新通道，成為該系推動國際實習的重要里程碑。目前已有學生前往大阪W酒店進行長達十個月的海外實習，實地參與飯店廚房內場的專業訓練。玄奘大學餐旅管理學系長期秉持「實作導向、國際視野」的教學理念，積極拓展與海外產業的合作機會。此次移地教學活動中，師生由陳貞綉老師帶領，深入大阪W酒店各部門了解營運流程與接待服務標準，親身感受五星級飯店的專業氛圍與國際職場文化。更多新聞推薦 ● 各地多雲到晴 留意日夜溫差大台灣好新聞 ・ 56 分鐘前
藍白綠共推「外送專法」 單趟運費恐65元起跳？
台北市 / 綜合報導 外送人員的工作保障，多年來處於灰色地帶，有業者指出，現在跑單的價格變得愈來愈低，額外獎金也比過去少了許多，直言靠外送賺錢真的不容易；對此立法院昨(6)日舉行公聽會，針對「外送專法」進行討論，藍白綠一致認同，除了將設立完善的申訴管道，對於基本工資跟基本運價等等，要有更多元的保障。外送員說：「按下去。」接單之後，起動機車揚長而去，這是外送員的日常，不過現在要跑外送，是愈來愈辛苦。外送員說：「這陣子就變得，(跑單)單價比較低，除非下雨天加成，才會比較多，平常的話就是，趟獎的金額也變比較少，對長期在跑的人影響比較大。」另一位外送員，一天的接單量，大約有10幾20幾單，但還是感歎現在要賺錢，不容易。外送員說：「第一張單45塊，第二張單可能就變20塊，跟以前比真的差很多。」直言現在景氣變差，尤其一旦被平台抽成，跑單的利潤更低，針對外送員的薪資保障，工會也全面啟動。外送員工會團體說：「給我外送專法外送員要保障。」立法院6日舉辦公聽會，藍綠白三黨，合力表達支持，網友則表示，未來若要求外送報酬，是每單至少，3分之1的基本工資，所以換算下來，每趟運費可能得從，65元起跳。記者VS.外送員說：「(哪個部分是你覺得最辛苦)，(希望可以改善)，反正就是趟獎變得比較多，金額往上一點。」無論最終結果，如何定案，外送員最大的訴求，還是希望多點薪水，減輕生活壓力。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 27 分鐘前
補充保費將改革 存股族怎麼辦？ 鉅亨買基金：善用2招同享現金流及節稅
[Newtalk新聞] 衛福部擬於後年上路健保補充保費新制，將把利息、股利改採「年結算」方式收取，年結累計逾 2萬元，就會收 2.11%補充保費，預料將對存股領息族帶來明顯衝擊。對此，「鉅亨買基金」建議，投資人可善用基金投資並搭配提領機制，一樣能參與股票或ETF投資並創造穩定現金流，還能享有境內基金資本利得免稅的節稅優勢，是相當理想的投資應對策略。 「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，台股近年頻創新高，台股開戶人數也同寫新高，國人參與台股及ETF投資相當熱絡。一旦健保補充保費新制上路，勢必重創龐大的存股族，尤其對以股利股息維生的退休族影響最大。要解決這個難題，基金反而是更值得的投資選項，因其可透過累積級別基金、搭配「鉅亨自由Pay」提領機制，同樣也可打造穩定現金流。由於是以資本利得進行提領，而非基金配息，故不會直接被視為配息收入而被課稅。 「鉅亨自由Pay」是一項高度彈性的現金流工具，投資人可自行設定提領金額、比例及頻率，主動掌握資金節奏。其有三大優勢： （一）提領方式自由，可採「固定金額」或「固定比例」模式，前者每月領得穩定，後者則隨市值變化動態調整，更貼近資產實際表現 （二）下檔保護機新頭殼 ・ 20 小時前
NCC空轉一整年！今審人事同意權 三黨態度曝：藍白封殺全數人選
立法院今（7）日將針對四位NCC委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯的人事同意權案進行投票，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱稍早表示，黨團已經決議一致支持NCC被提名人，且因為是記名投票，一票都不會跑；民眾黨團一早則在記者會上宣布全數投下反對票；國民黨立委羅智強也表示，黨團一致決議投下不同意票。NCC人事案將在藍白立委的人數優勢下再次遭到封殺。三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前
豬肉禁運禁宰令解除 綠委議場大啖滷肉飯籲多吃國產豬
歷經15天的禁宰禁運，活豬昨中午恢復運載，民進黨立委們今日在立法院議場裡吃滷肉飯，並高舉「愛吃國產豬」、「豬肉回來了」看板表達支持，希望大家踴躍消費、多吃豬肉。禍起台中市的「非洲豬瘟」疫情終於清零，政府昨午起解除全國活豬禁運令，今天零點起恢復豬隻拍賣與屠宰，行政院長卓榮泰昨表示，非洲豬瘟是一種「只會自由時報 ・ 51 分鐘前
第2大銅料廠「名佳利」遭掏空 林世強與二姊海撈上億下場慘了
檢方偵辦期間，已向北院聲請裁准扣押「聯華鋁業」銀行帳戶存款1億9047萬112元。網路資料指出，名佳利金屬成立於民國67年，資本額26億6000萬元，主要經營銅、銅合金、銅箔等製品加工製造及銷售，是僅次於第一銅公司的國內老牌銅進口商，名佳利生產開發數種不同產品，被廣泛地...CTWANT ・ 31 分鐘前
北檢查辦太子集團洗錢案 豪乳甜美女特助意外成「嬌點」
北檢偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，昨（4日）搜索和平大苑等47處所，拘提25名被告移送北檢複訊，訊後將在台博弈公司天旭人資長辜淑雯聲押禁見，其餘員工以70萬至5萬元不等金額交保，其中陳志陸籍親信李添在台聘請的助理劉純妤因白皙美貌與雄偉身材意外成為本案「嬌點」，她結束偵訊後以15萬交保，離開地檢署前臉上還帶著甜美燦笑，露出一口潔白牙齒。鏡報 ・ 1 天前
禁宰15天豬胖8公斤 雲林肉品市場首隻毛豬成交價曝
全台各縣市肉品市場今（7）日解除禁令，恢復拍賣及屠宰作業。作為全台最大養豬縣，雲林肉品市場提前於上午8點40分開拍，第一隻毛豬以每公斤99.6元開盤，總經理黃加安表示，豬價相對穩定，交易情形相當熱絡。中天新聞網 ・ 30 分鐘前
台灣人要有自己公司！朱幸兒投下商仲顧問市場震撼彈 和氏璧國際今開幕
商仲女王朱幸兒重返商仲市場，開創「和氏璧國際」並擔任創辦人及策略長，為商仲市場投下震撼彈，牽動商用不動產及土地市場6千億元市場大餅。她說，「台灣人也要有自己的專業顧問公司！」（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前
台灣旅館民宿為何缺工召不到人？薪水低只排第四 明年開放中階移工
越南影帝連炳發以「化外之醫」創下金鐘獎史上首位越南籍視帝，劇情以移工題材挑戰醫療領域，成功吸引各界目光，明年開放中階移工從事旅宿業。台灣旅館民宿為何缺工召不到人？據1111人力銀行「觀光旅宿餐飲業缺工調查」指出，旅宿業缺工的原因有五，薪資水準偏低只排第四，主要在於少子化及青年就業意向改變，占比都將近五成。不過人力銀行表示，假日輪班、薪資低、工時長這三大抗性，使得求職者從業意願始終不高。Yahoo奇摩股市 ・ 27 分鐘前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
指黃明志想潛逃？藍議員1句遊泳2分鐘被罵爆
[NOWnews今日新聞]台灣網紅謝侑芯於馬來西亞身亡，馬籍歌手黃明志疑涉案，桃園市議員黃敬平日前在時事節目上談及此事，指出黃明志在投案前跑到新山，恐怕是想要偷渡到新加坡，因為兩岸只有850公尺，游泳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
健保補充保費改革 政院喊卡
為挽救健保財務，衛福部長石崇良日前接受《中國時報》專訪時透露，將修法導入結算制，利息、股利、租金年總合逾2萬就起徵，避免民眾拆單規避補充保費，消息一出引起大反彈，行政院6日晚間「急踩剎車」，表示行政院長卓榮泰已指示衛福部「廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫」。中時新聞網 ・ 7 小時前