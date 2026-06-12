監委：仲介宣傳外籍生「無支薪實習」 來台還要扣學生4萬多元

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監察院。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 外籍生來台實習「6 6」（6個月 6個月）行之有年，但在觀光業喊缺工下，交通部開放實習年限到所謂的學制1/2，也就是4年制學校可實習2年。但此制度，淪為人力仲介廉價且強迫勞動。仲介還宣傳「無支薪實習」。監委調查發現，有印尼籍學生稱來台前，被扣除4個月實習薪資，每個月扣1萬1千元台幣，合計4萬4千元，等學生收到薪資後再轉匯仲介。

監察委員葉大華、王幼玲、賴鼎銘調查「外國籍學生來臺實習相關權益疑有受損」案指出，為因應國內旅宿業的缺工和特殊需求，行政院召開跨部會會議，決議延長外國籍學生實習年限，隨後交通部發布「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，自114年1月1日生效。將申請外國籍學生來我國實習之許可期間，延長至所就讀外國大專院校學制之二分之一，申請次數以1次為限。

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據主管機關觀光屬統計，114年1月至6月底止，共核定外國籍學生536人至100家旅館業實習，至同年9月底，核准人數增至1,286人，3個月內增加750人，實習人數於短期間內快速增加。另以核准實習起始日計算，自114年2月至115年5月止，共有2,177名外國籍學生來我國實習。

但學生來台後，他們的核心權益之安全保障、保險機制、工時與休息標準、獎助金核發基準、代辦費用限制，乃至於行蹤不明之通報處置，均付之闕如，規範廣度顯有失衡。導致執行後引發「假實習、真工作」等制度濫用疑慮。

調查指出，坊間人力資源公司甚稱聘用外國籍實習生具有「不計入移工配額」、「報酬比正式員工薪資低，甚至無支薪實習」、「貢獻語言能力」、「多元文化交流」、「提升企業形象」等優勢招攬實習單位。招致外國籍實習生來到台灣，是實習還是當廉價勞工，模糊身分導致難以救濟，加上缺乏有效監督，使他們成為犧牲者，外國籍實習生成為勞動與教育規範夾縫間求生的隱形人等等之訾議。

監院也時地訪查發現，外國籍實習生發現，仲介收費亂象依然存在。據印尼籍A生表示，來台前已實質支付仲介費用1,000萬印尼盾（折合新臺幣約2萬元）；B生更具體表示，仲介於其來台前強制要求扣除4個月實習薪資作為代辦費（每月扣除1萬1,000元，合計高達4萬4,000元），並採取由學生收到薪資後再行轉匯給仲介。

除了支付母國仲介費，學生的護照也被由仲介保管。雖經學生同意留置未違法，但仍屬國際勞工組織（ILO）認定之高風險強迫勞動情形，並加重其脆弱處境。

據外交部也回復監院，該部駐外館處審查實習簽證發現，自疫情後，該部駐印尼兩館處近兩年受理實習簽證案量驟增，自112年的1,655件倍數增加至113年的3,939件，114年度截至9月底亦達2,721件，其增加之案量主要係持交通部觀光署及經濟部所核發之許可函，且實習生來源國與移工來源國高度重疊，其申請來台實習之國內企業主要為觀光旅宿業，亦擴及至餐飲、運輸及加工等服務及勞力密集型產業。我國業者恐藉由引進外國籍實習生替代正職勞工之情形日益嚴重，有違跨國實習精神。

調查報告指出，因應國內旅宿業缺工困境，近十年來外國籍學生來台實習高度集中於旅館業，且交通部觀光署114年另訂外籍生來臺實習要點後，大幅放寬「6 6」實習期間為學制的一半，實習規模持續快速增加，然監管作為卻高度依賴申請業者自律，缺乏跨部會協調及追蹤機制，造成部分外國籍學生來臺實習出現「假實習、真工作」制度遭濫用之現象。

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