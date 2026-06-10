監委：台銀夫妻檔詐騙洗錢重罰2千萬、絕大多數被懲戒者當年考績都甲等

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監察院 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 台灣銀行2024年發生銀行內夫妻檔勾結詐團洗錢事件，監委調查發現，夫妻檔洗錢時其實已多次觸發異常交易警示，但內控人員都輕信該他們說詞就放行。最後，監管會重罰史上最高涉詐金額2200萬元。令人難以置信的是14名遭懲戒行員，除了僅遭申誡外，有7名該年考評名列甲等，且有4名考評分數達85分以上。

桃園地檢署於2024年10月偵辦一起台灣銀行行員涉及金融詐騙案，游姓律師與銀行夫妻檔行員共同組成詐騙集團，透過虛擬貨幣進行洗錢，詐騙金額高達1.1億元，台銀也被金管會重罰2200萬元。監委葉宜津、賴鼎銘就此提出調查與糾正。

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監委發現這對夫妻檔透過台銀匯款洗錢時，從111年起其實就已觸動多次異常交易警示，但郭員有時謊稱「系統當機」，防制洗錢人員連查都不查就放行。有時或稱「跨境交易累計金額550萬8,607元」，是「跨境投資美國股市，是自有資金」，監委稱，很難想像就被至少3名「金融專業」人員取信。

甚至第3案件，是連續多日之多筆警示事件，跨境交易累計金額700萬1,508元、925萬2,975元、1,175萬941元、1,l50萬899元，但對此一連續數營業日警示，且金額持續疊加之警示態樣，仁愛分行防制洗錢業務人員竟仍毫無警覺，一昧輕信郭員及黃員說法。

最後，台銀僅就部分違失人員給予申誡處分，甚至有的案件還維持不予懲戒。

不僅於此，監委指出，台灣銀行因本案於113年懲處14名人員；但扣除已於當年度遭2大過免職之郭員、黃員兩人，及已退休而無年終考評之人員(1名)外，其餘11名人員中，竟絕大多數(7名)在該行113年度之年終考評仍考列甲等，且有多位(4名)之考評分數達85分以上。

監委批評，考量本案台灣銀行因內部控制重大違失，遭金管會重罰2,200萬元，已造成公司及國庫重大損失，台灣銀行上開考評結果，除難以有效發揮警惕作用外，亦難以被多數國人所接受。

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