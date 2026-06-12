監委：花壇鄉長顧勝敏霸凌且貪污遭起訴 依法彈劾

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（中央社記者賴于榛台北12日電）監察院日前彈劾彰化縣花壇鄉長顧勝敏，花壇鄉公所昨天指彈劾過急、有失公允等。監委今天說，顧勝敏密集懲處僱員等已被認定職場霸凌，還指示清潔隊動用資源清運私人土地垃圾等遭貪污罪起訴，違法事證明確，監察院是依法彈劾。

顧勝敏日前遭監察院彈劾，監察委員王幼玲、王美玉今天透過新聞稿指出，花壇鄉公所昨天批評監察院「選前政治操作」、「失格」，但實際上此案經監委長期且詳實調查，事證明確，違失情節重大，對於花壇鄉公所混淆視聽、意圖轉移焦點的說法，監察院深表遺憾並予以嚴厲譴責。

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監委說，顧勝敏在民國108年至113年間，對清潔隊員進行密集懲處，更有1年內密集懲處28次、單月發布10項懲處情事，且3度違法解僱屬員均被法院判決敗訴，彰化縣政府防護委員會也審議認定該行為構成「職場霸凌」，嚴重侵害基層勞工權益，違法濫權事證確鑿。

監委表示，顧勝敏遭檢舉在112年4月間，假借職務指示清潔隊動用資源清運私人土地垃圾與竹木，且未依照規定收費，導致公帑損失，經調查該私地涉及顧勝敏持份，檢察官已依貪污治罪條例起訴顧勝敏。

監委強調，依據憲法增修條文，監察院依法享有獨立的彈劾權，此案經監委調查再經彈劾審查會全數通過彈劾，程序完全合法，且究責行政違失並與司法權並行，絕無選前操作情事。（編輯：蘇志宗）1150612