監委：3座核電廠耐震能力恐有安全疑慮 應檢討

（中央社記者賴于榛台北7日電）監委田秋堇等人今天表示，台電在104年曾比照美國SSHAC Level 3程序，對3座核電廠進行「機率式地震危害分析」，發現所有核電廠最大地動加速度，均遠高於建廠時的安全停機地震值，凸顯耐震能力堪憂恐有安全疑慮，台電與核安會應檢討改進。

田秋堇、趙永清、蔡崇義今天透過新聞稿指出，經調查，美國核能管制委員會曾在日本福島核災事故後，要求全美核電廠須依循美國地震危害分析資深專家委員會所訂定第3層級程序（SSHAC Level 3），重新評估廠址的地震危害；台電在104年也因應政府要求，依循SSHAC Level 3程序，委託國震中心辦理「核能設施地震危害重新評估案」。

監委說，台電當時針對已除役的核一廠，以及仍運轉的核二廠、核三廠，耗資近新台幣5億元、歷時超過4年，評估結果為各核電廠反應器廠房基礎輸入地震反應譜（FIRS）分別為核一廠0.698g、核二廠1.272g、核三廠1.384g，遠高於3座核電廠安全停機地震值（SSE）0.3g、0.4g、0.4g。

監委表示，3個核電廠經SSHAC Level 3評估結果，都是安全停機地震值大幅提高約2倍至3倍，在地震風險無法預測的情況下，且各廠運轉超過40年之際，台電公司除針對攸關緊急停機設備組件的先期耐震補強作業外，尚乏對於各核電廠結構體耐震及系統老化影響等評估，顯有安全疑慮，核有未當。

監委說，核電廠運轉期限依法可延長至60年，但目前各核電廠運轉執照均已屆期，皆進入除役期間，已無延役可能性，倘若有重啟需要，應根據SSHAC Level 3程序所完成的評估報告，進行核電廠整廠結構體耐震、系統及設備組件老化評估，並對外進行風險溝通，以免引發爭議，並依法向主管機關核安會申請獲換發執照後，始得繼續運轉。

因應核管法修法，核電廠運轉期限依法可延長至60年，台電日前將核電廠現況評估報告送交經濟部。台電董事長曾文生5日指出，核二廠與核三廠評估具備重啟的機會與條件，另由於自我安檢工作牽涉原廠設計，將持續積極與原廠洽詢。（編輯：張均懋）1141107