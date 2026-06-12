監委29人名單僅2人能過？內含侯家軍「國民黨這樣說」 黃揚明：恐引交易想像

​監察院存廢議題一直政壇焦點話題，由於現任監察委員（監委）任期將於7月31日屆滿，總統府11日公布最新29名監委提名名單，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長。對此，媒體人黃揚明今（12）日凌晨在臉書提及前總統蔡英文曾提名前國民黨秘書長黃健庭一事，斷言此次29人名單中，還有機會通過的只有前國民黨立委廖婉汝、前新北市政府副秘書長謝政達，且也是機會渺茫；若連他們都過不了，那麼這次賴清德提名的29人，就是全軍覆沒定了。他也在另一篇貼文中直言，白話地說，廖婉汝、謝政達被提名，國民黨中央稱早知情、尊重黨團自主，「意思是貴黨已經跟賴政府談好了是嗎？」​

29人監委名單有自己人，蔣萬安怎麼說？

副總統蕭美琴11日在記者會中宣布29名監委被提名人名單，因其中包含侯友宜幕僚、前立委等，屆時在野的國民黨團是否「封殺」整份名單，引發廣泛討論。值得注意的是，台北市長蔣萬安今（12）日上午在臉書表態，直指監察院已喪失積極功能，爾俸爾祿，民脂民膏，為此他主張應該廢除監察院；他並喊話在野的藍白黨團，，「全數否決29位提名人選」，以此先凍結監察院的運作，然後再爭取朝野間的共識，修憲廢除監察院。

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台北市長蔣萬安12日發文，呼籲在野封殺29名監委名單。（資料照，顏麟宇攝）

監委名單全軍覆沒？藍綠都是「問題」

黃揚明說明，監委通過的門檻，須得到半數立委的同意票（即57票以上），在民眾黨表態8席全數不支持的狀態下，只獲得民進黨51席支持、或國民黨52+2席支持都不會通過，必須獲得民進黨與國民黨合計57席以上，才有機會通過。他指出，謝政達與廖婉汝都具國民黨背景，一南一北列入名單，會引發藍營巨大的政治想像，尤其是被視為「侯家軍」的謝政達，勢必被解讀成與賴政府「交易」；曾任國民黨屏東縣黨部主委的廖婉汝則關係到屏東選情，國民黨中央的態度格外關鍵！

黃揚明提到，黃健庭被蔡英文提名時，國民黨表態事前未經允許，將移送考紀會處分，隨即宣告將停權，黃健庭就宣告退出提名；此次不知是否因國民黨主席鄭麗文訪美中，目前國民黨中央僅表明事先已知情，暫未提及黨紀處分，後續態度有待觀察。他進一步說，當時黃健庭被祭出黨紀，綠營內部也有異議，因此謝廖二人即便藍營放行，但無法得到綠營支持同樣無法過關，其中謝政達過去曾提告賴清德，更與議員戴瑋姍有爭議，「民進黨會對他網開一面？」

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