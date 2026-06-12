監委29人名單太「獨」 賴士葆喊：不排除全數封殺

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國民黨立委賴士葆。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統府昨公布監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人，監察院長人選提名陳永興、副院長人選提名王榮璋，加上其餘27名監委，共29人名單。但台北市長蔣萬安呼籲全數否決後。國民黨立委賴士葆今（12日）也表明，不排除經由國民黨團大會決議全數封殺。

蔣萬安上午透過臉書發文表示，看到總統府公布的29位監委名單，他認為現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題。既然監察院前院長陳菊都說過：「希望我是最後一任監察院長。」他建議，國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

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賴士葆也呼應，賴清德剛宣布包括台獨大老陳永興出任監察院長、王榮璋出任副院長，加上其他的監委被提名人共29位，他們是清一色「台獨」與深綠的大集合，雖然有提名藍軍背景的謝政達與廖婉汝，但完全不尊重佔多數的在野黨的意見，他們會依法嚴格審查，但不排除經由黨團大會決議全數封殺！

國民黨團總召傅崐萁則回應，國民黨團一向重視黨團成員的意見，賴清德提出的29位監委被提名人，絕大部分都是向獨派靠攏或安撫獨派的名單。但因為目前函文還沒有正式送到立法院，到底是放話還是正式的名單，函文到立法院之後，國民黨團內部會召開黨團大會進行溝通，也會與國民黨中央密集聯繫，一定會嚴格審查監委名單。

面對監委被提名人名單中，包含國民黨前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達。過往，台東前縣長黃健庭曾被前總統蔡英文提名為監察院副院長時，國民黨在當天就宣布要祭出黨紀處分，讓黃退出提名。而如今的國民黨中央，僅在昨天的第一時間回應稱，事先已知情，後續會尊重立院黨團自主。

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