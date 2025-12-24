監守自盜榮民349萬被抓 林楚茵怒批退輔會：還幫犯嫌自首創造減刑條件

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(12/24)表示，榮民之家前輔導員賴姓女子涉侵占3名榮民存款共349萬餘元遭起訴，退輔會卻在查出犯行後，帶犯嫌去自首，因而可能減刑，此舉根本是錯誤示範，等於教導犯嫌只要被抓到就去自首。

民進黨立委林楚茵，林楚茵辦公室提供

就養養護處副處長賀華則坦承，賴女身為榮家輔導員兼堂長，卻知法犯法，板橋榮家執行保管程序時有便宜行事情況。該案為退輔會稽核交接過程中發覺，案發後已檢討保管、稽核機制，將監督方與執行方區分，並要求各榮家3個月內全面清查。

林楚茵今於立院外交國防委員會質詢時指出，多年來榮家及榮服處內部人員監守自盜狀況持續發生，包括輔導員、堂長或志工隊長都曾涉案。

林楚茵說，退輔會所屬機構保管榮民重要財物有作業原則，提領超過一定數額需長官簽核，且存摺、印鑑、密碼應分開保管，但板橋榮家案中，賴女卻能持存摺、印鑑盜領多名榮民存款，顯示內部程序並未落實。

林楚茵表示，檢方原認定賴女屬想像競合犯，應從重量刑，卻因自首可能獲減刑。她直言既然是退輔會主動發現、證據確鑿，不應讓犯嫌以自首方式處理，質疑過程有上下交相賊、袒護之嫌。

政風處處長王文信回應，行政調查初期尚未確認犯罪事實，賴女在約談時主動承認犯行，因此依標準程序詢問其是否願意自首。

林楚茵說，自己並不認同此說法，她指出，賴女多次盜領是「一錯再錯三錯」，最後被退輔會查出才承認，並非真有悔改之意。退輔會給予自首機會是錯誤示範，未來處理類似案件時審慎斟酌何為真自首，不應主動創造減刑條件。

民進黨召委王定宇也補充，自首應符合特定要件，若是調查查知應屬移送而非自首，提醒退輔會不要為人情踩到法律紅線。

