監守自盜！正德佛堂神鬼女出納偷蓋支票章盜走4545萬 被逮時花到只剩63萬。翻攝台灣好廟網

高雄正德佛堂一名王姓女出納利用保管空白支票機會，2年多來監守自盜佛堂的109張支票，並盜蓋負責人常律法師及佛堂印章，每次從銀行領走數十萬元，合計共盜領4545萬4474元；佛堂發現報案後王女坦承犯行，但錢已花到僅剩63萬元。高雄地院審理後依偽造有價證券等罪，重判王女有期徒刑8年。

正德佛堂由1986年由開山和尚常律法師創立，目前在全台五都及11縣市，以及加拿大溫哥華與澳洲都設有分院，旗下包括正德社會福利慈善基金會、正德傳播文教基金會與正德電視台等14個附屬機構，近年為救治癌症病患，更斥資30億元在台中設立「正德慈善癌症醫院」，福利眾生。

廣告 廣告

判決指出，王雲惠自2018年7月進入高雄市的正德佛堂擔任行政人員，半年後因工作表現良好，升任財務出納，負責保管零用金、記帳及開立支票等要務。不料她竟利用職務之便，自2021年7月至2023年9月間，監守自盜佛堂保管的109張空白支票，並在未經負責人常律法師同意的情況下，偷取印章蓋用，偽造支票後向銀行提領18至49萬元不等款項，三年間共盜取新臺幣4545萬4474元。

後來佛堂內部查帳時發現帳戶金額嚴重短少，追查後確認是王女侵占鉅額票款，她到案後坦承犯行，但近3年來款項陸續花用，僅剩下63萬餘元。法院審理時，她與佛堂達成調解，承諾每月返還1萬2000元，但因金額龐大，嚴重損害宗教團體信譽及票據交易秩序，法院仍依「偽造有價證券罪」及「業務侵占罪」判處王女有期徒刑8年。仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／黑咒風暴！彌勒皇教主陳金龍率五眼聖戰士群詛咒四叉貓、藍綠政要 內政部出手調查

信義男嗆泰籍辣妹是男是女？ 慘遭「他」持高跟鞋爆頭反揮拳飛踢

揭密彌勒皇教／教主陳金龍親列「滅殺名單」！25年舊恨未消 前主任檢察官辦過他也被詛咒