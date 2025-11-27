監守自盜 西柯汶那警交通攔檢屢偷錢

洛杉磯縣華人區西柯汶那市（West Covina），一名38歲的警官，因涉嫌交通檢查時多次竊取司機現金，前後共侵占1000美元，如今恐面臨最高四年州立監獄監禁。

洛縣地方檢察官辦公室發布新聞稿稱，當事人Jose Antonio Garcia是長堤市（Long Beach）居民，他在西柯汶那警局任職。2024年9月至2025年2月期間，Garcia前後三次交通執法攔截時，共竊取司機1000美元現金。

KTLA5電視台等媒體報導指出，第一起事件發生在2024年9月21日， 警官Garcia搜查受害人車輛時，涉嫌從當事人錢包中竊取600美元現金，隨後將司機逮捕。2024年11月23日，這名警察又從一名乘客背包裡取走100美元現金，並以口頭警告放行車內人員。

第三起類似事件發生在2025年2月8日，Garcia在對司機進行交通檢查過程中，從車內儲物格內拿走300美元現金，之後口頭警告司機並放行。報導未指出，這些案件中，被攔截的司機是否有交通違規、或其他違法行為。

對於這名執法人員知法犯法，洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，警察入職時宣誓保護人們的財物，如今違背誓言盜竊財物，這是對警徽的嚴重背叛。 霍克曼指出，當一名警官將例行交通攔截，變為謀取私利的機會時，不僅腐蝕公眾信任，更危及司法系統的公正性。當局將動用一切法律手段，確保該警官對涉嫌濫用職權的行為承擔責任，「我們將毫不猶豫地追究執法人員，在履行職責過程中犯下的任何罪行。」

據悉，這名38歲的警察目前被指控一項挪用公款重罪、一項侵占導致的盜竊重罪、以及兩項輕微盜竊罪。Garcia目前已獲保釋，預計將於明年1月出庭受審。對於此案，西柯汶那警察局長Antonio Cortina表示，全力支持法律正當程序，並強調執法人員涉及盜竊或濫用公眾信任的犯罪行為絕不可接受，嚴重損害執法使命。

