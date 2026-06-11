監察委名單跨黨派 民進黨團：優秀人選大家支持也無妨

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民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）11日在立法院回應時事。（姚志平攝）

總統府今（11）日公布監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人名單。民進黨團表示，監察院長被提名人陳永興超越黨派、勇於監督政府，相當適合；至於跨黨派優秀人選，「大家共同支持也無妨」。名單送立法院後應接受實質審查，若在野黨反對，應提出具體理由。

此外，針對名單中納入前新北市副市長的謝政達以及前立委廖婉汝等人選，是否意味向在野黨釋出善意，莊瑞雄表示，部分提名確實可能兼顧不同政治背景，展現善意。

民進黨立法院黨團書記長范雲指出，陳永興不論在民主運動時期，或民進黨執政期間，都對政府提出監督與批判，且超越黨派，這樣的特質正符合監察院職責所需。

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至於後續審查時程，黨團幹事長莊瑞雄表示，現任監察委員任期7月31日屆滿，重點仍在於總統依法提名、立法院依法審查及行使同意權。目前國民黨與民眾黨對監察院議題的態度已相當明確，但總統基於憲法賦予的責任，仍必須提出適任人選。

他強調，此次屬於整體改組，所有監察委員都需重新提名，即使部分人選獲再度提名，也是因為表現受到肯定。

對於人事同意權是否再遭在野黨封殺；莊瑞雄表示，希望立法院能夠回歸實質審查，檢視被提名人的專業能力、人格特質及社會評價，而非淪為政黨對決。

他強調，總統此次廣泛徵詢各界意見提出名單。未來在立法院審查過程中，若在野黨願意放下政黨成見，對優秀人選給予支持，也並非沒有可能。

對於相關人選具有跨黨派背景，莊瑞雄說，確實有助於立法院行使同意權時取得更多支持，但最終仍要回到個人能力與社會評價。若人選具備社會聲望、專業能力及良好評價，且能在監察院發揮功能，大家共同支持也無妨。

他說，廖婉汝就是非常優秀的政治人物，這次提名除了專業考量外，也展現出兼顧不同背景人才的用意。

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