監察委員巡察嘉義縣 聚焦地方施政

(記者廖建智嘉縣報導)

監察委員林郁容、葉大華於114年12月3日至4日赴嘉義縣巡察。本次巡察重點除受理民眾陳情外，也深入地方，實地視察嘉義縣無人機產業發展，並與縣長及議長就區域發展、財政收支、社會福利等議題進行意見交流。



監察委員林郁容3日下午抵達嘉義縣，先至縣府受理民眾陳情。隨後轉往「亞洲無人機AI創新應用研發中心」（下稱研發中心）聽取縣府對無人機產業發展之簡報。林委員與研發中心廠商協進會代表深入交流，瞭解產業發展之困境，並實地視察研發中心設備及廠商研發成果，期許縣府能持續深化產官學合作，帶動地方科技產業發展。



4日上午，委員拜會嘉義縣議會張明達議長及翁章梁縣長，就財政收支劃分法（下稱財劃法）修法之影響、無人機產業推動始末及困境、面臨少子化及超高齡社會之因應對策、高鐵站周邊發展、工務及社政單位之人才流失、社會住宅之興建及租金補貼等議題交換意見。



隨後，委員聽取縣政簡報，特別關注嘉義縣在友善托育空間布建、推動幼兒專責醫師制度及在宅醫療服務等方面之努力。同時，葉委員也提醒，鑑於職業安全衛生法甫經修正通過，地方政府應儘速完備相關配套程序，以確保工作者權益。