監察委員巡察高雄市 開放民眾登記陳情

監察院地方機關巡察第二組巡察委員賴振昌、鴻義章，為關心民情，將於十二月十日上午十時十分至十一時三十分，假高市府四維行政中心第五會議室接受民眾陳情。

高市府行政暨國際處今(四)日說明，為讓陳情過程順利進行及協助巡察委員提早瞭解案情，以有效解決陳情民眾問題，這次受理民眾陳情方式，以預約登記為主；陳情民眾可於十二月五至九日上班日上午九時至十一時、下午二時至四時，親自至高市府四維行政中心三樓行政暨國際處視察室預約登記，或以電話預約○七-三三六八三三三分機二○七四或三○三四。未及預約登記者，亦可於十二月十日至現場登記，處理順序先由預約登記者，依時間先後排序進行，其次再為現場登記者。預約民眾於報到時，若預約號碼已過號，則比照現場登記排序。

登記時應備妥陳情人國民身分證正本、陳情相關資料及陳訴書一式三份；如是委託他人登記者，則應另攜帶委任書、委任人及受任人國民身分證正本。由於預約陳情者優先排序登記，為使陳情作業順利進行，陳情資料至遲須於十二月九日下午四時前送達行政暨國際處視察室，或傳真至○七-三三七三○四九，亦可用電子郵件寄送至kaohsiungaia@kcg.gov.tw，方完成預約登記。

陳情書及委任書格式可至高市府行政暨國際處網頁-申辦服務-申辦表單下載。