監察委員林郁容、葉大華赴雲林巡察 關心縣政推動與地方發展

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】監察委員林郁容、葉大華於5日赴雲林縣進行巡察，關注地方施政整體發展情形。此次巡察除受理民眾陳情外，亦與地方首長及議會代表面對面交流，以全面掌握縣政推動現況及地方所面臨之施政難題。

委員於上午拜會雲林縣議會黃凱議長及張麗善縣長，雙方就產業轉型、農業缺工與青農返鄉、統籌分配稅款分配、廚餘禁餵豬政策、光電三法修法影響、國土計畫法功能分區劃設、農水路更新、麥寮工業港開發及智慧農業推動等多項議題廣泛交換意見。其後聽取縣政簡報，瞭解地方年度施政成果、財政收支概況及風災重建進度，並關注縣府對不當管教事件之處置機制。葉委員肯定縣府團隊在性平推動及施政成效上之努力，並表示將對地方反映之施政困境，依職權適時向中央機關轉達。

下午委員於雲林縣政府接受民眾陳情，聆聽瞭解案情細節爭點，並請權責單位於現場說明釋疑，及時提供相關協助。另將陳情資料攜回監察院，後續依規定妥適處理。