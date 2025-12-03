監察委員雲林縣5日受理民眾陳情！ 保障司法平等與民意

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】監察院地方機關巡察第8組監察委員林郁容、葉大華等人，將蒞臨雲林縣政府第一辦公大樓，於12月5日下午受理民眾陳情，提供面對面法律諮詢與受理管道，鼓勵民眾攜帶完整陳訴書及相關資料到場，保障民眾權益並強化地方司法透明度，展現縣府與監察院落實公平、平等與公信力的承諾。

雲林縣政府指出，本次陳情活動由監察院地方機關巡察第8組負責，主要服務區域涵蓋全縣民眾，提供民眾即時、便利的陳情平台，讓公民能夠直接表達意見與訴求。活動時間訂於12月5日（星期五）下午1時10分至2時10分，地點位於縣府第一辦公大樓一樓法律諮詢室，民眾可親自前往面陳。

廣告 廣告

為確保陳情程序順暢，縣府提醒民眾需事先填妥陳訴書表單，並可透過傳真方式登記，傳真號碼為05-5340017。縣府同時提供表單下載連結，方便民眾提前準備，並建議攜帶相關佐證資料，以利監察委員了解個案狀況並提供更具體建議。

縣府表示，這項活動是落實SDGs第16項「和平與正義制度」的重要措施之一，目標在於促進公平司法與民意參與，建立公信力健全的地方治理體系。透過監察委員定期巡察及受理民眾陳情，縣府不僅能及時掌握民意，也能精準回應社會關切，強化公共服務品質。

此外，民眾陳情不僅是權益保障管道，也是政府與民眾雙向溝通的重要橋樑。透過面對面陳情，民眾可直接表達訴求，監察委員也能提供專業法律意見，雙方互動有助於增進理解與信任，促進地方治理透明化及民主化。

縣府再次呼籲民眾踴躍參與，提前下載與填寫陳訴書表單，攜帶相關資料，按時前往受理現場，以便有效表達個人訴求。更多資訊可洽計畫處，聯絡電話：05-5522975，縣府也持續提供線上服務平台，方便民眾查詢相關資訊與下載表單，確保每位民眾的聲音都被傾聽與重視。