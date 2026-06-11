監察院人事提名出爐！ 陳永興獲提名院長、王榮璋副院長

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政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

副總統蕭美琴結束帛琉出訪行程，返台隔天一早，親自在總統府公布監察院提名人選，原先外界認為院長可能會由現任代理院長李鴻鈞扶正，不過最終確定提名前立委陳永興，副院長則是前立委王榮璋，蕭美琴透露，原先有函請各政黨推薦，不過在野黨並未提出人選。





監察委員29人名單出爐！ 陳永興獲提名院長、王榮璋副院長

副總統蕭美琴周三結束出訪行程 週四一早親自主持監察院人事提名記者會（圖／民視新聞）









副總統蕭美琴：「以陳永興先生，為院長兼任國家人權委員會主任委員。」

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副總統蕭美琴，親自宣佈第七屆監察院人事提名人選，原先被點名呼聲高的現任代理院長李鴻鈞，確定卸任，監察院長提名前立委陳永興、副院長提名前立委王榮璋。

副總統蕭美琴：「我們是循例，請各政黨都來推薦相關人才，但是這次，並沒有獲得在野黨來正式推薦，我們認為監察委員，依照憲政精神，應該是要超出黨派，不應該是由政黨來做分配，所以並沒有特別要透過政黨協商的概念。」

監察院長被提名人陳永興：「我們也要向全民承諾，我們絕對會超越黨派，以超然的立場來發揮監察院應有的功能。」





監察委員29人名單出爐！ 陳永興獲提名院長、王榮璋副院長

總統府提名前立委陳永興為監察院長人選 陳永興表示會超越黨派（圖／民視新聞）









總統府29人名單，提好提滿，獲提名院長的前立委陳永興，曾任民進黨中常委、國民大會代表，副院長王榮璋，則是兩屆立委資歷、國家人權委員會副主委，也是現任監察委員。

另外27名監委提名中，有5人是現任監委，還有不少熟面孔，包括台南市副市長趙卿惠、前衛福部長邱泰源、前國民黨立委廖婉汝、前高雄台中文化局長，還有侯友宜心腹、曾任副手的謝政達，只是立院朝小野大，近期多項人事案陷入僵局，如今提出監察院人事，真能獲得在野支持嗎？

副總統蕭美琴：「我們的目標是，希望每一位都能夠獲得支持，我在這裡也要懇請立法院，能夠恪盡憲法忠誠的義務，來以客觀的角度來審視，後續總統府的潘秘書長，也會帶著我們的監察委員被提名人，到立法院進一步交換意見。」





監察委員29人名單出爐！ 陳永興獲提名院長、王榮璋副院長

前立委王榮璋（前排左一）獲得提名監察院副院長 另外有27人獲提名為監察委員（圖／民視新聞）









總統府跨越黨派，延攬社福、司法、政界人士組成監察院人事，但是否能29人全數通過？恐怕還把加把勁。

原文出處：監察委員29人名單出爐！ 陳永興獲提名院長、王榮璋副院長

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