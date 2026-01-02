監察院人事：秘書長黃適卓今日正式就任

監察院今（2）日表示，監察院新任秘書長黃適卓，經總統於114年12月29日任命，並於今（2）日正式就職。 圖：翻攝立法院官網（資料照片）

[Newtalk新聞] 監察院今（2）日表示，監察院新任秘書長黃適卓，經總統於114年12月29日任命，並於今（2）日正式就職，監察院歡迎黃適卓加入監察院團隊。

監察院表示，黃適卓的學養俱佳，資歷豐富，係國立政治大學公共行政研究所碩士、美國南加州大學公共行政學院博士，曾任公務人員保障暨培訓委員會委員、第六屆立法委員，並歷任開南大學副校長、桃園市政府首席顧問、桃園航空城股份有限公司董事長，以及行政院政務顧問等職務，兼具中央、地方與學術領域的豐富歷練，對公共政策的規劃、執行與跨部門協作有深入理解與實務經驗。

李鴻鈞副院長指出，黃適卓非常具使命感，盼其能充分發揮其專業與經驗，協助推動院務發展及各項重點工作，共創新局，達成監察院之憲政職責及人民期待。

