監察院出手了！高雄狼官性侵未成年少女 監委申請調查：有深入瞭解之必要

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠性侵未成年少女得逞，全案引起社會譁然。監察院今（9）日發布新聞稿表示，除查清何建忠涉案情節外，高雄市衛生局及社會局是否有督管之違失，有深入調查之必要。

監察院今（9）日發布新聞稿表示，將徹查何建忠性侵未成年少女一案（圖／翻攝google map）

何建忠利用職務登入個案查詢系統，取得弱勢少女資料後誘騙性侵，遭高雄地檢提起公訴。此案不僅引發社會關注，監察院指出，委員王幼玲、葉大華已申請自動調查，將徹查全案涉案情節。

監委指出，何員涉嫌利用職務之便，對其平日監督、輔導之自殺通報個案，不當違法查詢及存取個案相關資料，究高雄市衛生局對於個案相關資訊系統之使用管理，是否落實登入、調閱及使用紀錄之管理與追蹤？主管人員對於異常或大量查詢行為，是否具備即時檢核、預警或稽核機制，以防止資料遭不當利用？

監委怒批，何男透過任職於社會局妻子，同樣利用職務之便查詢並洩密案情及警方偵辦進度給何員，究高雄市衛生局及社會局是否有督管之違失？因此有關注瞭解及深入調查的必要。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

