監察院出手查螺獅粉！中國國台辦批逢陸必反

▲我國監察院日前宣布將調查螺獅粉等中國網紅食品違法輸入台灣的狀況，中國國台辦今（3）日不滿表示，操弄「逢陸必反」思維，只會被民眾所唾棄。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

[NOWnews今日新聞] 我國監察院之前發布聲明，稱近期頻繁出現蠟瓶糖、螺獅粉、辣條及麻辣花生等中國網紅食品，被踢爆含有過量添加物，且利用小型包裹「免查驗」的漏洞規避我國法律監管違法輸入，已由監察委員林文程、田秋堇申請自動調查。對此，中國國台辦今（3）日不滿表示，民進黨操弄「逢陸必反」思維，只會被民眾所唾棄。

中國國台辦發言人張晗今日在例行記者會上被問到監察院調查中國網紅食品一事，回應表示「兩岸同文同種、同風同俗，青年人有一樣的美食愛好、一樣的文化品味，再正常不過」。

張晗強調，「現在台灣同胞特別是年輕人吃大陸零食、看大陸影視劇、唱大陸流行歌曲，已經成為一種潮流、一種新的生活方式。民進黨政客背離民心民意，頑固堅持『逢陸必反』思維，為了私利一味進行政治操弄，只會被民眾所唾棄」。

▲中國國台辦發言人張晗。（圖／翻攝自新華社）

小包裹免申請輸入查驗規定恐存在漏洞

我國審計部《113年度中央政府總決算審核報告》曾指出，當前制度明顯存在被濫用的情形，部分人士藉由小包裹「個人自用免申請輸入查驗」機制，頻繁且巨量地輸入食品，行為顯然不合常理，意圖規避主管機關的檢驗與許可。

監委表示，此類違法輸入食品不僅嚴重危害國民健康，更潛藏造成豬瘟疫情擴散的巨大風險。因此，將展開調查釐清以下關鍵問題，包括輸入查核管理機制，查處措施有效性，緊急應變能力等等，以維護國人的食品安全。

