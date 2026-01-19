監察院塑膠微粒污染調查：自來水、食品容器雙重風險未把關

從日常喝的水、用的杯碗到家事手套，塑膠微粒無所不在。監察委員田秋堇近期針對台灣塑膠微粒與塑化劑政策提出調查報告，包括自來水檢出塑膠微粒卻未定期監測、食品容器標準仍未下修國際限用物質用量，以及市售塑膠手套七成不合格等。田秋堇已函請行政院督促環境部、衛生福利部、海洋委員會、經濟部確實檢討改進。

台灣限塑政策缺一角 塑膠微粒已進入人體

台灣目前已有許多限塑政策，但皆未針對塑膠微粒本身進行控管。田秋堇指出，歐盟「零污染行動計畫（2021年）」期望2030年前（以2016年為基準）將環境中塑膠微粒排放量減少30%，而台灣設定至2030年（以2020年為基準）短期推動工作目標為「一次性塑膠包裝用量減少率25%」、「塑膠包裝容器回收率70%」、「塑膠包裝添加再生料比例25%」，不只限塑目標值與歐盟有落差，且目標與塑膠微粒排放量較少關聯性。

廣告 廣告

田秋堇指出，2024及2025年的國際最新研究已指出塑膠微粒與人類心血管、神經系統疾病具相關性。其中，頸動脈斑塊中檢出微塑膠與奈米塑膠（MNPs）的患者，發生心肌梗塞、中風或死亡的風險，是未檢出患者的4.53倍。但是，食藥署迄今仍以國際文獻有限、尚無明確定論及缺乏分析技術等詞為由，規避食安法第4條關於中央主管機關應建構完整風險評估及因應措施法定職責之規定。

田秋堇並指出，自2021年「食品中塑膠微粒之安全及暴露風險評估」計畫後，食藥署就未再持續推動後續研究。

環境中的塑膠微粒

田秋堇指出，環境部於2017至2018年調查全國100處自來水淨水場，飲用水有44處檢出塑膠微粒，原水23處有8處檢出塑膠微粒；2025年調查37處淨水場，經處理過之飲用水有8處檢出塑膠微粒。監察院建議經濟部協助輔導自來水事業單位，以風險預防管理來降低飲用水中塑膠微粒存在風險，並評估納入飲用水水質管制標準，持續追蹤確保飲水安全。

環境部檢出含塑膠微粒的八處淨水廠

新山淨水場（1個/L）、豐原第一淨水場（1個/L）、屏東淨水場（2個/L）、苗栗東興給水廠一期（1個/L）、桃園平鎮一期（1個/L）、林內淨水廠（ 4 個/L）、寶山淨水場1 、2期（1 個/L）、拷潭淨水廠（4個/L），檢出成分以聚丙烯（PP）為主。 （資料來源：監察院調查報告）

針對飲用水中含有塑膠微粒，台水副總武經文在《知新聞》受訪中表示，塑膠微粒在環境中本就普遍存在，台水近年於部分淨水場檢測到塑膠微粒，單位數值均屬極低水準，且「遠小於國際上相關研究或參考標準」。

此外，田秋堇表示，環境部於2016和2018年執行台灣近海或沙灘塑膠微粒調查、海委會則從2020年起對河川出海口處海水及生物體之塑膠微粒調查，但雙方調查結果差異極大，無法比較印證及追蹤環境流布及食物鏈累積情形。兩部門的數據差異，可能是成分型態、採樣方式、檢驗方法等因素不同所致。

田秋堇建議兩單位整合相關資源並完備檢測技術，逐步調查並建立臺灣海域、地面水體及指標生物之塑膠微粒環境背景資料，以便掌握塑膠微粒於環境流布及食物鏈累積情形，以作為行政管制措施之參據，減少塑膠微粒危害風險。

塑膠手套檢出塑化劑

塑膠不只有塑膠微粒問題，也有塑化劑問題。台灣人做家事喜歡戴手套，但是經濟部標準檢驗局前年5月和去年6月兩次檢測市售塑膠手套，塑化劑含量不合格率高達七成以上，部分產品含量超標達460倍，且全數不合格商品產地均為中國。由於塑膠手套長期未列為「應施檢驗商品」，邊境抽查形同虛設。經監察院調查後，標檢局已將家庭用塑膠手套納入應施檢驗商品審議作業。

田秋堇指出，歐盟已下修鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）等六項塑化劑的遷移限量，而台灣仍准許；且衛福部「食品器具容器包裝衛生標準」關於塑化劑的管理規定，自2012年後就沒有相關檢討，食藥署應正視國際間針對塑化劑最新風險評估及管制動態，重新審視相關規範。