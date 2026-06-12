監察院存廢開戰！蔣萬安喊廢監察院 陳其邁反嗆：先說服國民黨別自打臉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高雄市長陳其邁。施書瑜攝



總統府公布監察院正、副院長及27名監委共29名被提名人後，引發朝野攻防。台北市長蔣萬安主張問題已非人選，而是監察院存廢，建議藍白立院黨團全數否決提名、凍結運作並推動修憲廢院；高雄市長陳其邁今（6/12）表示，廢除監察院原本就是民進黨長期主張，但國民黨今年4月仍公開反對廢院，認為蔣萬安應先說服黨內支持修憲。

總統府昨日公布監察院第7屆院長、副院長及27名監察委員被提名人名單，共29人，後續將送交立法院行使同意權；不過名單公布後，再度引爆監察院存廢爭議。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安主張，問題已不在人選，而是監察院制度本身，建議國民黨與民眾黨立法院黨團全數否決提名案，凍結監察院運作並推動修憲。

對此，陳其邁表示，廢除監察院本來就是民進黨多年來一貫主張，希望透過修憲調整現行憲政架構，使制度更符合台灣現況，進一步深化民主制度。

陳其邁指出，監察院早就應該廢除，但修憲涉及朝野共識與立法院高門檻程序，需要主要政黨共同推動，他也點出，國民黨今年4月才公開表示不支持廢除監察院，如今蔣萬安提出修憲廢院方向，應先回頭說服國民黨支持相關修憲工程。

陳其邁強調，若國民黨也認同廢除監察院，就應清楚表達立場，並拿出具體行動推動修憲，而非僅停留在政治表態。

國民黨今年4月4日曾由文傳會主委尹乃菁召開記者會表示，國民黨主張保留監察院制度，認為監察院雖已淪為執政黨工具，但制度本身仍有存在必要，因此當時採取不推薦監委人選，而非支持廢除監察院。

更多太報報導

腫瘤手術後急轉直下 刑大明日之星王志銘搶救不治

不爽就出去！高雄雞肉飯店爆拉扯 菜夾互丟、老闆持刀理論挨告

防包庇？不給內部查了 高市警局祭改革：性騷、霸凌給外部專家主責