「監察院廢掉算了」 柯文哲談陳菊這樣說

▲民眾黨創黨主席柯文哲回應，他主張監察院可以廢掉算了。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 監察院長陳菊在2024年因病請假休養1年多，陳菊28日請辭獲准。對此，民眾黨前主席柯文哲今（29）日直呼，「都已經一年了，健康狀況不行就請辭好好養病」，他也主張，監察院可以廢掉算了，全世界都是三權分立，不要再搞五權分立「奇怪制度」。

民眾黨今天上午舉辦第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，媒體提及陳菊請辭一事，並問柯是否要祝她早日康復？柯文哲則表示，「她...，啊，妳的問題是什麼？」他說，都已經一年了，反正就如果健康狀況不行，那就請辭，就好好養病，「我也不曉得這題目要講什麼，要引誘我講人家壞話嗎？不用吧？」



至於認為誰適合接任監察院長？柯文哲回應，他主張監察院可以廢掉算了，這次總預算把監察院預算全部刪掉就好，不應修改憲法，可先有不成文慣例形成法令，柯也認為，全世界都是三權分立，不要再搞五權分立「奇怪制度」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

沒糾結和黃國昌「兩個太陽」 柯文哲：我到南部辦訓練班

柯文哲有新工作了！民眾黨新人事出爐 將接任國家治理學院院長

民眾黨備戰2026！柯文哲接國家治理學院院長、黃國昌兼政策會主委