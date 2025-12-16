監察院彈劾衛福部5簡任主管！ 石崇良：若有新事證將「重啟調查」

監察院彈劾衛福部5簡任主管，衛福部長石崇良表示，將儘速了解監察院調查報告，若有新事證不排除重啟調查，並持續強化職場霸凌防治教育與申訴管道。游騰傑攝



監察院今（12／16）日發布新聞稿，通過彈劾衛生福利部五名簡任主管，並將全案移送懲戒法院審理。對此，衛福部長石崇良表示，對於職場霸凌的問題，衛福部一向秉持「勿枉勿縱」原則，將會儘速了解監察院報告，若後續出現新事證，不排除重啟調查，同時也將持續強化職場霸凌防治的教育與申訴機制。

監察院今發布新聞稿指出，已通過彈劾衛生福利部五名簡任主管，並將全案移送懲戒法院審理，遭彈劾的簡任主管分別保護服務司前簡任視察林春燕、長期照顧司前專門委員王齡儀、社會救助及社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、中央健康保險署前組長劉玉娟。

廣告 廣告

石崇良今日出席「社團法人國家生技醫療產業策進會第八屆第一次會員大會」，會前接受媒體訪問時指出，衛福部對於職場霸凌一向秉持「勿枉勿縱」的原則處理。他強調，對於監察院的調查報告，將會儘速地展開瞭解內容，若有新事證，衛福部也不排除重新啟動內部調查，另一方面，職場霸凌防治的教育與宣導一定會持續強化，讓衛福部同仁很清楚有申訴的管道，一切都是暢通，所有案件均依規定秉公處理，「不冤枉任何人，也不錯放任何應負責任的人」。

此外，監察院調查亦指出，衛福部部長信箱早有職場霸凌陳情案件，該部人事處卻因將該案件歸類於陳情案件，視為未具名案件而未提報防護小組處理。對此，石崇良回應，將檢視部長信箱的內部處理流程，若有需要改進之處，會進一步強化相關機制。

至於霸凌案件的後續處理時程，石崇良表示，將以最快速度進行，但仍需取得並詳閱監察院完整調查報告內容，作為後續處理與決策的重要依據。

更多太報報導

1次彈劾5官員！衛福部主管摔公文、辱罵「混」、罰深蹲...霸凌下屬惡行曝光

彰化某高職爆「最噁霸凌」！高三女包包被抹排泄物、飲料遭裝馬桶水

前海科館長職場霸凌、進用姻親 遭監院彈劾移送懲戒法院