監察院彈劾5名戰管軍官 監委直指事故是「人禍」

〔記者吳昇儒／台北報導〕飛官吳彥霆2018年間駕駛F-16戰機參加演習，不幸撞山殉職，監察院於2020年間做出調查報告，指出案發當時的5名戰管人員因輕忽任務前整備，地障認知錯誤，顯有疏失，將5人送交懲戒法院。更有監察委員直指，該起事故就是「人禍」。

F-16殉職飛官吳彥霆告別式時，空軍派出四架F-16戰機編隊衝場，採「追悼隊形」，由三號機爬升脫離編隊。(資料照，記者王峻祺攝)

監察院報告指出，案發當時空軍戰管中心攔截管制官史青年、攔截管制官賴文生、管制長盧易舜、管制長莊春源和管制心中主任區劍飛等5人，因輕忽任務前整備，地障認知錯誤，顯有疏失，不知「全程不得低於絕對高度2000呎」安全規定，引導F-16過程中，駕駛呼叫「受雲層影響請求爬高」，卻遲未能獲准爬高，導致撞山失事，對5人進行彈劾，並移送懲戒法院。

而該案因涉及國防機密，僅於發生、監察院彈劾及家屬聲請國賠獲准時，方有消息露出，讓民眾知悉進度。

據了解， 該案進行國賠案件審理時，基隆地檢署就曾發文向軍方索取其給台北地院的相同資料，以利偵辦，卻被以「國防機密」拒絕，讓檢察官難以偵辦。

據悉，基隆地檢署第一次認定戰管人員不起訴的關鍵點，是因戰略圖資「未即時更新」，才間接導致戰管人員判斷錯誤，但圖資更新部分要由誰負責？仍待商榷。

