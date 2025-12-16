監察院彈劾5名衛福部主管！摔公文、罰深蹲全屬實 移送懲戒法院

衛福部去年主管職場霸凌風波延燒，監察院今（16）日公告，衛福部當時倉卒處理，導致調查結果公平性及處置比例原則遭到質疑，因此通過糾正。另外也通過彈劾，涉及職場霸凌的5名主管，全案移送懲戒法院審理。

處理職場霸凌案確有違失 監察院糾正衛福部

去年衛福部爆出職場霸凌風波，當時的長照司司長祝健芳被檢舉常要求員工做深蹲、伏地挺身等動作，健保署前組長劉玉娟在社保司任職司長時，也被錄下說「你要先自殺、你一定要先表示你的誠意」等語。當時都被衛福部調查認定「不構成霸凌」，引起在野和外界不滿，質疑是高舉輕放。

但如今監察院出手，點名當時涉案的5名衛福部官員職權濫用，保護司前簡任視察林春燕、長照司前專委王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、祝健芳、劉玉娟，他們基於權勢差距，對部屬進行職場不法侵害，例如無理由退文、摔公文、排擠或以羞辱字眼怒罵同仁，讓同仁身心俱疲，因此通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

另外，監察院也通過糾正衛福部，表示該部當時倉卒處理職場霸凌檢舉案件，問卷調查未將調離職人員納入，早有員工求助，卻未能及早掌握，錯失處理契機，確有違失。

監察院更指出，職場霸凌成立的主管迄今仍在原本職務，甚至曾經想檢舉的員工，被要求以具名檢舉而勸退，導致職場霸凌維持多年。

立委轟衛福部調查報告輕放 石崇良：不排除重啟

對此民眾黨立委陳昭姿猛批，「衛福部內部的調查其實漏洞百出，果不其然送到監察院以後，因為監察院有完整的調查權，做出這樣的判決，這是應該的。」

而衛福部長石崇良強調，一向都是以勿枉勿縱的態度來處理，如果有新事證，也不排除重啟調查。

※善待他人，尊重彼此

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

