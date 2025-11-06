監察院揭「投資台灣三大方案」缺失！發現100家廠商終止投資

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

監察院今（6）日指出，投資臺灣三大方案雖具一定成效，但仍有若干缺失，監察院調查發現後，要求經濟部與國發基金檢討。

監察院調查揭露「投資台灣三大方案」缺失。（圖／監察院）

監察院指出，依據審計部112年度中央政府總決算審核報告，經濟部推動投資臺灣三大方案，疑有逾半數投資案件未完成、廠商於完成投資後獲利未與員工共享、核定融資貸款案件未符規定，及投資地點屬未登記工廠等。

監委賴振昌、蕭自佑、王幼玲表示，經濟部已核定的投資臺灣三大方案，截至113年底，投資計畫合計1,619件，金額合計達2兆4,556億元，已有801家廠商完成投資，投資金額達1兆880億元，實際聘用勞工243,358人。但是仍有高達718家廠商，因COVID-19疫情衝擊、俄烏戰爭導致的地緣政治風險、全球航運延宕等事件，造成投資計畫變更，並經經濟部核准調整投資計畫變更展延，更有100家廠商終止投資。

監察院表示，考慮目前我國正值美國政府所提出對等關稅政策挑戰中，經濟環境仍面臨極大衝擊，監委希望經濟部應持續改善我國投資環境，並對投資中廠商所面臨困境，積極協助處理，以利我國經濟發展。

監察院調查發現，經濟部與國發基金辦理投資臺灣三大方案專案融資自行查核時發現，投資臺灣三大方案融資案件中，確有廠商貸款用途與投資計畫不符，而要求承貸銀行繳回委辦手續費之案例。

此外，還發現已完成投資案件的實際貸款金額超過計畫投資成本80%，與規定未合者，計有25案，其中甚有7案貸款比率竟超過100%。監察院調查，經濟部清查上述25個案的實際貸款情形後，確認貸款金額占投資計畫成本比率皆於80%以內，符合投資臺灣三大方案專案貸款要點規定。但是監委認為，經濟部與國發基金內部參考資料，有明顯重大疑慮，竟未適時主動查證並進行更正，以致與實際情況存有重大落差，不利有效評估與掌握投資臺灣三大方案的實際情形與成效，應該檢討改善。

調查報告也指出，投資臺灣三大方案已核定案件中，竟有少數案件的申請廠商，租用未登記工廠放置設備等情事，但經濟部未能適時掌握並輔導廠商改正，調查報告要求經濟部應就廠商申請投資臺灣三大方案時的投資地點設於未登記工廠，研擬具體防範機制並落實執行，以杜絕類似情形再次發生。

