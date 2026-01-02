監察院新人事案！ 前立委黃適卓今天正式就任秘書長

監察院今天（2日）宣布，新任秘書長黃適卓經總統於去年12月29日任命後，已於今日正式就職。監察院副院長李鴻鈞表示，黃適卓非常具使命感，期盼黃秘書長能充分發揮其專業與經驗，協助推動院務發展及各項重點工作，共創新局，達成監察院之憲政職責及人民期待。

黃適卓接任監察院秘書長。（圖／黃適卓臉書）

監察院指出，黃適卓學養俱佳、資歷豐富，擁有國立政治大學公共行政研究所碩士學位，並取得美國南加州大學公共行政學院博士學位。黃適卓曾擔任公務人員保障暨培訓委員會委員、第六屆立法委員等職務。

廣告 廣告

黃適卓曾經以台灣團結聯盟黨籍獲選台北市立委。（圖／黃適卓）

此外，黃適卓也歷任開南大學副校長、桃園市政府首席顧問、桃園航空城股份有限公司董事長，以及行政院政務顧問等多項重要職位。監察院強調，黃適卓兼具中央、地方與學術領域的豐富歷練，對公共政策的規劃、執行與跨部門協作有深入理解與實務經驗。

延伸閱讀

下探8度！強烈大陸冷氣團發威 下週恐迎「首波寒流」

今變天！入冬最強冷空氣連凍3天 恐跌破7度以下

今氣溫漸升！1/2起冷空氣續南下 挑戰首波強烈冷氣團