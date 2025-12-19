監察院會按立法院要求彈劾卓榮泰？ 李鴻鈞巡察行政院言談有玄機

監察院副院長李鴻鈞巡察行政院，行政院長卓榮泰至門口相迎，彼此氣氛融洽。（圖片來源／行政院提供）

行政院長卓榮泰日前「不副署」有違憲違法疑慮的在野黨財劃法，在野黨因此要求監察院彈劾卓榮泰。值此敏感時刻，監察院本（19）日由副院長李鴻鈞率團赴行政院進行巡察。

卓榮泰先是向在場監委解釋不副署的正當理由，接續由李鴻鈞發言，他不只暗批立法院造成預算問題，讓監委同仁「非常辛苦」；還稱期盼讓監察院與行政院「共同努力」。言談之間，監察院似無依立法院要求彈劾卓榮泰之意。

廣告 廣告

國家面臨內外衝擊，卓榮泰批立法院：這時還提出不少爭議法案

卓榮泰致詞表示，在我國憲政體制下，行政院與監察院都是憲政機關，行政院負責政策的規劃執行，而監察院是最高的監察機關，負責查察行政機關以及公務員有無違失，監察院關注的案件也都是行政院在推動政務的時候重要的參考，希望兩院能夠本於其職，提升政府的施政成效，來共同解決國人所關心的問題。

卓榮泰回顧，過去這一年，國家承受到非常多的衝擊，國際局勢方面，面臨美國關稅、貿易新秩序談判，在國內也遭受到相當多的天災，然而立法院這個時候還提出了不少爭議法案，讓行政院已經在面臨內外各種挑戰的時候，還要窮盡憲政救濟的方式，來進行法案的討論。

卓榮泰向在場監委們解釋，因為在窮盡各種方式之後，行政院實在仍然無法在維護憲政、維護法律的秩序底下，做出完全符合法案內容的條件，因此之前已代表行政院依照憲法第37條規定的權力，做了因應措施，針對會造成國家財政重大負擔、造成明顯違反公債法的財政收支劃分法，予以不副署。

不副署是「不得不」，卓榮泰：終盼回歸理性討論

卓榮泰說道，「不副署」是一個非常慎重的決定，但對他個人來說並不為難，因為一旦副署生效，行政院就會編定一個違法的預算案，就會是一個違法的行政院，但是要能夠不讓這個財劃法生效，目前已經沒有辦法透過大法官會議來進行釋憲，唯有不副署讓法案暫時無法生效，這是窮盡各種方式之後，不得不的作為。

儘管同時引起很多的憲政秩序的討論，但卓榮泰表示，行政院都欣然面對，但他也強調，依照憲法第37條做了不予副署的決定，最終目的是希望能夠回歸到憲政秩序、理性討論，只要能夠回歸到中華民國憲法跟增修條文所列的所有憲政秩序，終將能找到適合解決問題的途徑。

李鴻鈞盼兩院共同努力，並透露馬太鞍溪救災幕後

監察院副院長李鴻鈞表示，因為預算的問題，監察院的監委同仁都非常辛苦，其實到了地方巡察，包括交通費、住宿費，有的前往地方巡察甚至是自行去做，所以希望行政院能把監委所蒐集到的意見與問題，列入追蹤並且確實解決。

李鴻鈞也透露，花蓮馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流，內政部長劉世芳早在9月3日中央政府忠烈祠秋祭時，就把握機會向他請益，希望能協助找台大的學者專家來處理，他則推薦了台大的團隊以及內政部次長馬士元，因為過往長期都在做防災。事實上，本次協助防災的台大土木工程系教授李鴻源，便是李鴻鈞的兄長。

李鴻鈞也特別強調，本次巡察行政院，所彙總114年調查、糾正、巡察、社會矚目之議題，以及審計部審計各部會財務及績效等各項建議意見，期望兩院於不同權責領域共同努力，為國家廉能、民眾福祉奉獻心力，以符人民期望。

鍾佳濱譏藍白：彈劾是無濟於事的花招

針對在野黨要求監察院彈劾行政院長，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱本日表示，黃國昌身為立法委員，顯然沒有把憲法增修條文讀通，若要彈劾行政院長，屬於監察院的職權，而黃國昌一向都要廢止監察院，甚至刪光監察院的預算，所以如果是要對付行政院長，立法院要發動的只有不信任投票。

鍾佳濱直言，不懂為何藍白要發動彈劾卓榮泰院長，他們還是沒有坐下來思考，現在的國家困境、憲政僵局，都是來自於國會濫權、擴權、違憲、違法，誠懇呼籲藍白坐下來，不要再沒收討論、黑箱表決，認真按照立法院應有本分來做，相信不管什麼衝突歧異都能由民主程序解決。

「呼籲藍白，少搞一些無濟於事的彈劾花招」，鍾佳濱疾呼：「還是認真的回歸到自己立法院的職權，好好的來審議法案、審議預算，這才是正辦。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

藍白提案彈劾賴清德三箭齊發 前進各縣市舉辦彈劾公聽會

哈佛大學醫學院前太平間主任盜賣遺體器官 被做成皮革等「飾品」遭判刑8年

台灣民意基金會》三成九支持卓榮泰不副署財劃法 四成三不支持 四成六中性受訪者也不支持

