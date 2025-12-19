監察院會按立法院要求彈劾卓榮泰？ 李鴻鈞巡察行政院言談有玄機
監察院副院長李鴻鈞巡察行政院，行政院長卓榮泰至門口相迎，彼此氣氛融洽。（圖片來源／行政院提供）
行政院長卓榮泰日前「不副署」有違憲違法疑慮的在野黨財劃法，在野黨因此要求監察院彈劾卓榮泰。值此敏感時刻，監察院本（19）日由副院長李鴻鈞率團赴行政院進行巡察。
卓榮泰先是向在場監委解釋不副署的正當理由，接續由李鴻鈞發言，他不只暗批立法院造成預算問題，讓監委同仁「非常辛苦」；還稱期盼讓監察院與行政院「共同努力」。言談之間，監察院似無依立法院要求彈劾卓榮泰之意。
國家面臨內外衝擊，卓榮泰批立法院：這時還提出不少爭議法案
卓榮泰致詞表示，在我國憲政體制下，行政院與監察院都是憲政機關，行政院負責政策的規劃執行，而監察院是最高的監察機關，負責查察行政機關以及公務員有無違失，監察院關注的案件也都是行政院在推動政務的時候重要的參考，希望兩院能夠本於其職，提升政府的施政成效，來共同解決國人所關心的問題。
卓榮泰回顧，過去這一年，國家承受到非常多的衝擊，國際局勢方面，面臨美國關稅、貿易新秩序談判，在國內也遭受到相當多的天災，然而立法院這個時候還提出了不少爭議法案，讓行政院已經在面臨內外各種挑戰的時候，還要窮盡憲政救濟的方式，來進行法案的討論。
卓榮泰向在場監委們解釋，因為在窮盡各種方式之後，行政院實在仍然無法在維護憲政、維護法律的秩序底下，做出完全符合法案內容的條件，因此之前已代表行政院依照憲法第37條規定的權力，做了因應措施，針對會造成國家財政重大負擔、造成明顯違反公債法的財政收支劃分法，予以不副署。
不副署是「不得不」，卓榮泰：終盼回歸理性討論
卓榮泰說道，「不副署」是一個非常慎重的決定，但對他個人來說並不為難，因為一旦副署生效，行政院就會編定一個違法的預算案，就會是一個違法的行政院，但是要能夠不讓這個財劃法生效，目前已經沒有辦法透過大法官會議來進行釋憲，唯有不副署讓法案暫時無法生效，這是窮盡各種方式之後，不得不的作為。
儘管同時引起很多的憲政秩序的討論，但卓榮泰表示，行政院都欣然面對，但他也強調，依照憲法第37條做了不予副署的決定，最終目的是希望能夠回歸到憲政秩序、理性討論，只要能夠回歸到中華民國憲法跟增修條文所列的所有憲政秩序，終將能找到適合解決問題的途徑。
李鴻鈞盼兩院共同努力，並透露馬太鞍溪救災幕後
監察院副院長李鴻鈞表示，因為預算的問題，監察院的監委同仁都非常辛苦，其實到了地方巡察，包括交通費、住宿費，有的前往地方巡察甚至是自行去做，所以希望行政院能把監委所蒐集到的意見與問題，列入追蹤並且確實解決。
李鴻鈞也透露，花蓮馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流，內政部長劉世芳早在9月3日中央政府忠烈祠秋祭時，就把握機會向他請益，希望能協助找台大的學者專家來處理，他則推薦了台大的團隊以及內政部次長馬士元，因為過往長期都在做防災。事實上，本次協助防災的台大土木工程系教授李鴻源，便是李鴻鈞的兄長。
李鴻鈞也特別強調，本次巡察行政院，所彙總114年調查、糾正、巡察、社會矚目之議題，以及審計部審計各部會財務及績效等各項建議意見，期望兩院於不同權責領域共同努力，為國家廉能、民眾福祉奉獻心力，以符人民期望。
鍾佳濱譏藍白：彈劾是無濟於事的花招
針對在野黨要求監察院彈劾行政院長，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱本日表示，黃國昌身為立法委員，顯然沒有把憲法增修條文讀通，若要彈劾行政院長，屬於監察院的職權，而黃國昌一向都要廢止監察院，甚至刪光監察院的預算，所以如果是要對付行政院長，立法院要發動的只有不信任投票。
鍾佳濱直言，不懂為何藍白要發動彈劾卓榮泰院長，他們還是沒有坐下來思考，現在的國家困境、憲政僵局，都是來自於國會濫權、擴權、違憲、違法，誠懇呼籲藍白坐下來，不要再沒收討論、黑箱表決，認真按照立法院應有本分來做，相信不管什麼衝突歧異都能由民主程序解決。
「呼籲藍白，少搞一些無濟於事的彈劾花招」，鍾佳濱疾呼：「還是認真的回歸到自己立法院的職權，好好的來審議法案、審議預算，這才是正辦。」
更多信傳媒報導
藍白提案彈劾賴清德三箭齊發 前進各縣市舉辦彈劾公聽會
哈佛大學醫學院前太平間主任盜賣遺體器官 被做成皮革等「飾品」遭判刑8年
台灣民意基金會》三成九支持卓榮泰不副署財劃法 四成三不支持 四成六中性受訪者也不支持
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 225
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 104
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 26
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 166
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 5
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 37
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 39
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 31
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 128
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 123
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 11
華航林依晨生產倒數 曬9個月中空性感孕婦照
前空姐趙筱葳（Ivy Chao）有「華航林依晨」稱號，揮別前夫「醫界王陽明」賴弘國後，去年她與交往4年的男友再婚，今年7月宣布有喜，寶寶已經順利通過前三個月檢查，健康穩定成長中。昨(18日)她曬出懷胎9月的性感孕婦寫真照，說：「我還沒成為母親，就已經好佩服自己的身體，更欣賞女人的堅毅」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6