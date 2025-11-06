監察院檢討「投資台灣三大方案」逾半投資案未完成 經濟部喊冤

經濟部外觀。廖瑞祥攝



監察院今（6）日公布「投資臺灣三大方案」調查報告，報告指方案雖有一定成效，但仍有逾半數投資案件未完成等缺失。經濟部對此回應表示，部分未完成的投資案，係因各項投資計畫自規劃設計、建廠、設備安裝至正式投產，原本就需要3至5年執行期程，尚未完成之案件多屬按計畫推動中，屬正常進度，並非執行不力。

經濟部投資司並解釋，經濟部自2019年起推動投資台灣三大方案以來，已成功吸引逾2.5兆元投資，創造逾16萬個本國就業機會，對我國經濟發展與產業升級具顯著助益。

針對監察院提及部分廠商貸款用途與計畫不符、貸款比例超過規定等問題；經濟部表示，經查25案貸款金額皆符合「不超過投資成本80%」的規定，並已建立與承貸銀行合作機制，加強貸款用途查核。

對於少數廠商使用未登記工廠作為投資地點，已要求於聯審會議審查前比對並加強宣導，防範類似情形再發生。

至於監察院建議廠商應與員工共享投資成果；經濟部表示，三大方案主要目標為促進投資與創造就業，已陳報經行政院核定延長方案並加碼補助，在移工優惠措施中鼓勵企業加薪，帶動薪資與產業升級。

據監察院今天公布「投資臺灣三大方案」調查報告；監委賴振昌、蕭自佑、王幼玲提出調查報告指出，經濟部已核定的投資台灣三大方案，截至2024年底，投資計畫合計1,619件，金額合計達2兆4,556億元，具一定成效，但仍有739家廠商因疫情、俄烏戰爭等因素調整投資計畫展延，更有100家廠商終止投資。考量正值美國對等關稅挑戰，經濟部應協助廠商所面臨之困境。

