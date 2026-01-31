監察院糾正狼醫案 衛福部重申性平案件「零容忍」

今衛福部強調，對於任何形式的性平事件，均秉持「零容忍」立場。（衛福部提供／林周義台北傳真）

台大醫院婦產部接連陸續爆出狼醫案，監察院昨糾正台大、台大醫院及衛福部，並呼籲衛福部明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序等。衛福部長石崇良昨表示，人都會犯錯，將研議後續工作內容的限制，以及評估如何恢復職業自由，須有比例原則的考量。今衛福部再次重申，對性平案件，秉持「零容忍」立場。

監察院報告指出，台大醫院針對該案行政調查後，雖予黃信穎記過2次之懲處，卻仍讓黃信穎如期完成婦產科住院醫師訓練。委員紀惠容、王幼玲呼籲衛福部儘速完善相關法制，明確規範終止專科醫師訓練的要件、程序，及適時轉換其他科別訓練機制等事項。

石崇良昨表示，我們會來研擬，除了在職業上的限制，像所有的犯過錯的人一樣，我們也不是一次就把他排除在這個社會之外，他還是在社會內。人都會犯錯，輔導改善一段時間之後，我們怎麼讓他輔導、回到正軌，才是我們現在所共同認識的社會規則，不是一犯錯，就把他排除在社會之外。

他也指出，醫師的日常的工作比較有機會接觸到病人隱私，如何在發生事件之後，先行做工作內容的調整，降低風險，以及之後怎麼進行輔導機制，評估恢復職業自由，這個程序很重要，不是一次事件就廢止醫師執照、證書，還是要有一些比例原則的考量。

今衛福部強調，對於任何形式的性平事件，均秉持「零容忍」立場，醫師懲戒應符合比例原則。衛福部將在收到監察院調查報告後積極研議，以完善相關法制。

