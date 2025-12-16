監察院糾正衛福部 職場霸凌處理倉促有違失
去年12月，衛福部傳出有多位主管涉及職場霸凌，雖然內部調查做出懲處，不過監察院認為，衛福部倉促處理職場霸凌案，例如問卷調查未將調離職人員納入，且未落實清查等，導致調查結果公平性及處置比例原則遭質疑，因此16日通過糾正衛福部。
民眾黨立委陳昭姿表示，「我們當時覺得那份報告是有問題的，然後果不其然，送到監察院以後，因為監察院有完整的聽證調查權，所以他們拿到全部資料以後，做出這樣的判決，這是應該的。」
衛福部所屬5位簡任主管，因涉有嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，監察院也通過彈劾，包括保護司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀及社工司簡任視察王燕琴等3人，長期濫用職權，對部屬咆哮、無理退文、言語羞辱等，導致多名同仁身心受創。
另外，現任長照司長祝健芳要求同仁在休憩時間深蹲，損及部屬休憩權益；主任秘書劉玉娟則是經常情緒失控，對同仁有大聲怒斥等行為，這5名主管侵害部屬人格權、名譽權及健康權，更有損機關聲譽，全案移送懲戒法院審理。
衛福部長石崇良回應，「我們會進一步儘速的展開了解，那麼如果有新事證，我們也不排除重啟調查。」
石崇良強調，未來將持續強化職場霸凌防治教育，讓同仁清楚申訴管道暢通無阻，也會請人事處重新檢視部長信箱的處理流程，是否有需要改進之處，相關檢討將以最快速度完成。
