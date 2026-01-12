監察院舉辦不適任教師 處理機制危機解密座談會

近期不適任教師處理制度的運作成效引發社會廣泛討論，焦點多停留在教師困擾，兒童權利視角則較為稀少，透過多次焦點座談，瞭解實際參與機制各階段人員的經驗與觀點，希望就報告的基礎，進一步請與會學者專家及實務工作者，提出使制度兼顧兒童及教師權益保障的專業觀點及務實見解。

我國立法禁止體罰至今快20年，但校園師對生暴力事件仍頻傳。教育部為處理高級中等以下校園師對生暴力案件，自106學年度至今歷經三次修法，明訂設置校事會議及防制校園霸凌因應小組調查機制，處理不適任教師問題，監察院舉辦座談會，呂丹琪律師針對案件受理及通報進行報告。

廣告 廣告

呂丹琪律師表示，許多老師是因為不懂法規，因此建議可以增進對老師職能培訓，包含法規的修正、如何正向管教、還有親師溝通及班級經營的技巧，才能讓老師的教學熱忱發揮得淋漓盡致。



為了讓這個權利保障制度能夠取得進展，座談會希望能夠仔細檢視校事會議制度，較先前教評會及專審會的制度，是否實質在公正、透明上有所增進？是否足使在校園中受到暴力侵害的孩子能獲得充分救濟？並在務實檢視的基礎上，促成公共政策上的理性對話，找出對現行各面向問題的有效解方。