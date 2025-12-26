監察院調查安泰醫院大火 揪81家列管違建醫院70家通過衛福部評鑑

2024年10月山陀兒颱風期間，屏東東港安泰醫院發生重大火災釀9死悲劇。監察院調查指出，院內違建面積高達47.2%，地方政府長期未查報取締，違建內甚至持續進行醫療行為。更嚴重的是，衛福部醫院評鑑制度形同虛設，全台81家列管違建醫院中，竟有70家通過評鑑，暴露中央與地方公安監管全面失靈。

2024年10月山陀兒颱風襲台期間，屏東東港安泰醫院發生奪命大火，導致9人不幸喪生。監察院日前通過調查報告，揭露安泰醫院違建面積高達47.2%，另外發現衛福部評鑑全國醫院公安涉有系統性違失，81家列管違建醫院竟70家通過評鑑，糾正屏東縣城鄉處、衛生局、東港鎮公所及衛福部。

救命醫院奪命 合法面積近半全是違建

根據監察院報告，安泰醫院合法建築面積為2萬1,830平方公尺，但其A、B、C、D棟及復健大樓、動力供應中心等違章建築面積為1萬310平方公尺，違建面積占合法面積將近5成，達47.2%。

這些違建於2005年至2007年間增建，但屏東縣政府城鄉處、衛生局及東港鎮公所未能切實查處其大肆違建，任其擴大規模，又放任於違建內做醫療行為，致生事端。

另，該府於2006年至2023年間受理廠商之建築物防火避難設施與設備安全檢查申報，欠缺複核及抽查機制，以致於未發現廠商申報不實等情事，均已損害政府形象甚深，違失情節重大。

火災當天，工作人員在增建機房內錯誤操作延長線導致短路，火勢隨即沿著未作防火填塞的管道及非法增建的空間迅速蔓延。濃煙經由煙囪效應灌入D棟安全梯，導致多名避難弱勢的病患在睡夢或病榻上因吸入性肺損傷致死，讓原本應是救人的醫院淪為奪命地獄。

評鑑制度淪為虛設 全台70家「黑名單」醫院竟合格

監院調查更揭露全國系統性風險，全國類似安泰醫院存有公安疑慮釀災且「應予列管」 之違建家數計有81家醫院（含11家公立醫院），均擅自「擴充總樓地板面積」，其中並有醫院通過衛福部之醫院評鑑。

監委批評，衛福部身為主管機關，卻長期對此系統性問題欠缺督導，自難謂無過失。

揭露評鑑四大黑洞 監院：專家看診看不出違法高牆

監察院點出衛福部對安泰醫院評鑑的四大黑洞。首先，安泰醫院大規模違建存在近20年，卻能於2011年及2017年二度通過評鑑。其次，2024年8月評鑑時，評鑑委員於評鑑意見表上已臚列公安消防等缺失，然縣府迄今未接獲缺失報告，明顯欠缺橫向聯繫，無達到預防效果。

再者，現行的醫院評鑑基準雖要求符合建築與消防法規，卻欠缺實質的查核方式與呼應條文，制度形同虛設。最後，評鑑委員多具醫學或公共衛生背景，缺乏建築與消防專業，亦未見於評鑑時要求受評醫院提供上開證明文件，讓公安漏洞隱藏在其中。

官僚互推責任 公安申報不實造假長達20年

調查報告指出，屏東縣政府城鄉處與東港鎮公所在火災前，對違建查報竟然長期互推責任。更有甚者，安泰醫院受委託的專業檢查人，從2006年起便隱匿違建資訊，長期向縣府遞送不實的建築物公安檢查報告，而縣府竟因欠缺複核與抽查機制，讓這份造假的申報資料在系統中通關近20年。

此外，即便大火奪走9條人命，監委於災後履勘時仍發現，院方依舊在違建空間內堆置醫療鋼瓶與器材，甚至有新增圍牆、管線架等未經許可設施。

監察院強調，這場悲劇不僅是電線短路引發的天災，更是中央評鑑制度失靈、地方查報不力交織而成的集體人禍。