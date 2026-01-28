監察院追女足抽血案後續 國科會已終止補助、追繳並停權5年

照片來源：監察院

針對監察院調查的台師大執行國科會計畫，強迫女足隊員長期抽血受試案，監察院今（28）日表示，該院教育及文化委員會本週由召集人葉大華委員偕同監察委員巡察國科會，請該會說明後續處理情形及因應改善作為。國科會主委吳誠文說明，已終止補助女足衡鑑平台計畫，追繳計畫補助經費，相關人員也停權5年。

此外，吳誠文提到，該會徵詢學界意見、參考國際慣例，訂定「研究人員學術倫理守則」，以及修正該會「學術倫理案件處理及審議要點」，加重違反學術倫理行為的罰則與學研機構的連帶責任。監委葉大華進一步關切，類此案件可能涉及18歲以下未成年學生，國科會相關守則及要點如何強化確保其權益不受侵害。

葉大華致詞時表示，隨著數位政府、數位治理時代的來臨，越來越多的科技政策，不論是半導體、通訊科技、資訊安全、醫療科技、資料應用、淨零轉型等創新科研，都與民生緊密相連；例如前面提到的台師大執行國科會計畫強迫女足隊員長期抽血受試案、科研經費的配置問題、研究倫理與學術誠信的落實，科研成果共享、STEAM中小學科研人才培育等。同時，葉大華也針對AI資料治理、演算法透明、責任歸屬、公共部門導入AI的界線部分，表達希望國科會能通盤檢視與規劃。

監委們對於國科會簡報內容，進一步提問與給予建言。最後，葉大華表示，科技政策往往走在社會前面，承受的期待與壓力都很大。監院理解推動政策的困難，但透過該院調查監督，期待國科會在既有專業基礎上，能持續強化內控機制、跨部會合作，讓科技不只是「領先」，而且是更能「被理解、被信任」，打造台灣成為永續、均衡、健康的智慧科技之島。

