監察院遭爆濫用公務車！經監院紀律委員會調查 3監委懲處出爐

監察院去年爆發「公務車之亂」，監委林郁容、王榮璋及蘇麗瓊遭指疑似濫用公務車。監察院移送紀律委員會調查後，今（6）日公告處分結果，其中林郁容因搭乘公務車接送子女，被祭出「口頭或書面道歉」處分；王榮璋則因搭乘公務車理髮並返家，被要求注意自律規範。

至於蘇麗瓊部分，因臨時牙痛用車就診後隨即返回院裡辦公，本次未遭懲處。監察院也重申，未來將持續檢討並改善公務車管理辦法。

台北／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

辦公室主任疑濫用公務車 江啟臣說重話：再犯就開除