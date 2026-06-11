監察院長被提名人陳永興曾喊「顛覆中華民國」 侯漢廷批無恥：當人民都是傻子？

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侯漢廷表示，「這種政治酬庸還奢望在野黨給過？當人民都是傻子？」（圖／報系資料庫）

副總統蕭美琴今（11）日宣布，總統賴清德提名曾任國大代表、立委的醫師陳永興，擔任監察院長，現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。由於陳永興獨派色彩鮮明，名單一出隨即引發政壇議論。對此，新黨台北市議員侯漢廷表示，蕭美琴稱監委應超出黨派，結果綠營卻提名獨派和前綠委，「真可笑！這種政治酬庸還奢望在野黨給過？當人民都是傻子？」

侯漢廷在臉書發文表示，蕭美琴說，監察委員依照憲政的精神，應該是要超出黨派、獨立行使職權。於是民進黨提名獨派和前民進黨。真可笑！

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侯漢廷指出，提名院長：獨派大老陳永興，前民進黨立委、台聯提名立委候選人。2017年9月23日，陳永興說，魏廷朝「顛覆朝廷」的任務尚未結束，因為中華民國尚未被顛覆；如果民進黨不敢顛覆中華民國、反而繼續在中華民國底下維持現狀，獨派就要顛覆這個不長進的民進黨。

侯漢廷直言，用一個顛覆中華民國的人來當中華民國的監察院長，無恥。曾經立志要顛覆中華民國、顛覆「不長進」民進黨的人，來擔任民進黨提名的中華民國監察院長，理想算啥？有飯吃就是香！

侯漢廷續指，提名副院長：現任監委王榮璋，前民進黨立委。擔任監察委員任內，濫用公務車，投票反對彈劾涉關說性招待的陳宗彥，放著疫情採購爭議、超思雞蛋案、光電弊案、數發部標案、國發基金投資案不管，去調查藍白合的基隆副市長邱佩琳。妥妥的政治打手。而且，在參與的調查報告、彈劾案、糾正案和糾舉案這四個指標上，都名列「數量最少」。可以說是績效最低、最偷懶的委員。可能正因為不找政府麻煩，所以被提名成為副院長？

侯漢廷說，附帶一提，「反對彈劾陳宗彥」的有王榮璋、浦忠成、葉宜津、施錦芳、張菊芳、趙永清、賴振昌、郭文東、蕭自佑、林文程、鴻義章等11人。當中有數人希望連任監察委員。「提這種政治酬庸，還奢望在野黨給過？當人民都是傻子？」

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