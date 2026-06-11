監察院長被提名人陳永興：若能五權改三權 樂見國會有調查權和彈劾權

副總統蕭美琴(中)11日主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，逐一介紹被提名人。其中院長被提名人為陳永興(右)，副院長被提名人為王榮璋。(記者羅沛德攝)

〔記者蘇永耀／台北報導〕獲賴清德總統提名監察院長的前台灣人權促進會會長陳永興，今天也發表「行公義好憐憫，存謙卑的心」感言，強調將本著終生追求公義、保障人權的信念，深深祈禱國會行使同意權時，放下朝野對立的抵制，共同理性地思考：「如何提升監察院的功能？」如何「落實人權保障、減少冤屈？」陳說，將來朝野若有共識，可以修憲將五權憲法改為三權分立的現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，他是樂觀其成。

但在尚未能完成修憲之前，陳永興認為，監察院的功能應該努力提升，發揮監督公務員違法貪瀆的作用，保障人民權益不要受到侵害，減少冤屈不公的司法案件，提升國家的清廉度與公平正義，這是他若能進入監察院後將全力以赴的目標。他承諾，監察院長是絕對超越黨派利益考量的職務，一定超然獨立行使職權，向國家人民負責。澄清吏治保障人權、就事論事、依法行事，絕不追求個人或任何黨派的利益。這是他被提名監察院長的內心告白，也是將自己交託上帝，在上帝面前所做的見證。

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陳永興在這篇感言說，今年5月中旬，接獲賴清德總統通知，邀請他出任監察院長，當時倍感責任重大恐難達使命，不敢貿然接受，請賴總統給他一些時間考慮和禱告。他的內心非常掙扎，一方面追求社會公平正義，維護人權照顧弱勢，是終生努力的目標，另一方面，年紀漸長，退休之後只求為主工作，從事社會公益服務，從未規劃再返公職要失去輕鬆自由，又得肩負重任承擔繁忙公務。

而且，他坦言，監察院長一職必須經過國會行使同意權，以目前國會生態朝野對立的氣氛之下，即使他有為民服務報效國家之心，也未必能如總統所願得以實現。

陳永興說，在每天的禱告中，他感謝神的恩典，還有健康的身體、尚未失智的腦力，還讓他保持年輕時的理想與熱情，能夠奉獻精力、時間、智慧，為主做工。聖經上說：耶和華已指示你何為善。他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的上帝同行。

陳說，在他的認知當中，監察院應該就是一個「行公義、好憐憫」的機構，作為社會公平正義的維護單位和人權保障落實的機構，監督公務人員防止腐化，保障國民人權不受侵害是監察院的天職。如果上帝的旨意是要引領他餘生繼續向前行，為台灣人民、社會、國家，再奉獻上帝所給我的恩賜，上帝必與我同行，作為我的依靠和前導，讓他雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祂與我同在。

陳永興說，在禱告中，內心逐漸平安和謙卑順服，相信一切交託給上帝，祂必有美好的旨意和安排。於是，在賴清德總統再度邀請到總統府會面時，他向總統報告說：「我是基督徒，也是追求公義、維護人權的工作者。總統願意信任我，交付我監察院長的任務，我必須為總統分憂，共同為台灣人民和國家前途來打拼，也為上帝美好的事工做見證。」

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