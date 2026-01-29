監察院長陳菊請辭賴清德准了 2月1日生效李鴻鈞代理

照片來源：陳菊臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

總統府28日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊請辭獲准，予以免職，自2026年2月1日生效。監察院副院長李鴻鈞將代理院長職務，至今年7月31日本屆監委任期屆滿。

總統賴清德當日晚間親自說明陳菊請辭案，他表示陳菊是美麗島事件受刑人，一生為台灣民主奮鬥，令人欽佩；前不久陳菊因中風，身體不方便，第一時間就已經提出辭呈，當時他認為若復健情況佳，有機會重回崗位繼續服務；後來因復健需更長時間，也基於讓她專心復健，她最近又提出辭呈時，才勉予同意，希望她早日康復。

照片來源：截圖自陳菊臉書／高雄市政府新聞局提供

陳菊於2024年12月底因感冒就診，健檢時發現腫瘤而手術，不料術後出院前，發生左側腦中風，持續住院治療與復健至今超過一年。對於外界的關心，監院先前曾說明，陳菊請假皆依規定辦理，且請假期間自願放棄每月約36萬餘元薪資，月初即繳入國庫。

監察院28日晚間8時發布聲明表示，「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員」陳菊已請辭，自115年2月1日生效。陳院長如今因健康因素主動請辭獲准，該院尊重院長意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福她早日康復。

照片來源：陳菊臉書、截圖自陳菊臉書／高雄市政府新聞局提供

